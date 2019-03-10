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США планируют создать окололунную станцию и жилые модули на поверхности Луны

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  • 10.03.2019, 20:07
иллюстрационное фото charter97.org

Трамп планирует запросить у Конгресса увеличить расходы NASA на освоение Луны.

Президент США Дональд Трамп планирует запросить у Конгресса увеличить расходы NASA на освоение Луны на $500 млн в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает nn.by.

В целом администрация президента США намерена добиться от Конгресса выделения $21 млрд на все программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Главным приоритетом является создание окололунной станции Lunar Gateway и инфраструктуры, связывающей Землю с ее естественным спутником, вплоть до обитаемых модулей на поверхности Луны. Участие в этом проекте будет открыто для всех заинтересованных международных партнеров.


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