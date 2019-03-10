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Белорус Евгений Шикавка забил первый гол в чемпионате Греции

  • 10.03.2019, 20:17

Белорусский форвард помог «Лариссе» победить «Левадиакос».

"Ларисса" нанесла поражение "Левадиакосу" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Греции — 2:0. Белорусский форвард хозяев Евгений Шикавка вышел на поле на замену на 64-й минуте поединка и забил свой первый гол в местном первенстве, передает pressball.by.

Ларисса — Левадиакос — 2:0

Голы: 1:0 — Делетич (70, с пенальти). 2:0 — Шикавка (83).

"Ларисса" располагается на 11-й строке в турнирной таблице, "Левадиакос" идет на 14-м месте.


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