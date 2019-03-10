В Таиланде произошло 15 взрывов 10.03.2019, 20:31

Серия взрывова произошла в провинциях Сатун и Пхатталунг.

В таиландских провинциях Сатун и Пхатталунг произошла серия взрывов. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на газету The Nation.

Отметим, что пострадавших в результате инцидентов нет. По данным полиции, в провинции Пхатталунг прогремели 11 взрывов. В Сатуне два взрыва произошли возле полицейского участка, еще два - около продуктового магазина. Правоохранители проверили записи камер видеонаблюдения, на которых выявили двоих подозреваемых, передвигавшихся на мотоцикле. Транспортное средство, по данным правоохранительных органов, было украдено в соседней провинции Сонгхла.

Как пишет Bangkok Post, в Пхатталунге также были найдены три самодельных бомбы, которые позже были обезврежены саперами и уничтожены силами безопасности. В результате произошедших взрывов некоторые здания получили ущерб.