закрыть
10 марта 2019, воскресенье, 22:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Меджлис поддержал Порошенко на выборах президента Украины

1
  • 10.03.2019, 20:54

Об этом сообщил председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

Меджлис крымскотатарского народа поддержал на выборах кандидатуру действующего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщил председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

"Выразить поддержку действующему президенту и призвать граждан Украины поддержать голосованием кандидатуру Петра Порошенко", - говорится в решении.

Меджлис также призвал граждан Украины, проживающих на территории оккупированного Крыма, принять участие в голосовании на избирательных участках, расположенных на материковой части Украины.


популярное за неделю

Мнение

Весенний позыв
Весенний позыв Ирина Халип
Карикатура на СССР
Карикатура на СССР Игорь Яковенко
Велосипед президента Голобородько
Велосипед президента Голобородько Виталий Портников
Лицемерие и подлость Кремля
Лицемерие и подлость Кремля Игорь Эйдман