Меджлис поддержал Порошенко на выборах президента Украины 1 10.03.2019, 20:54

Об этом сообщил председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

Меджлис крымскотатарского народа поддержал на выборах кандидатуру действующего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщил председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

"Выразить поддержку действующему президенту и призвать граждан Украины поддержать голосованием кандидатуру Петра Порошенко", - говорится в решении.

Меджлис также призвал граждан Украины, проживающих на территории оккупированного Крыма, принять участие в голосовании на избирательных участках, расположенных на материковой части Украины.