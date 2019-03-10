«Ружье нес в сумке по улице» 10.03.2019, 21:01

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Что происходит в деревне, где мужчина застрелил тещу, жену и ее брата.

8 марта в деревне Озерница Лунинецкого района 66-летний мужчина расстрелял из ружья свою тещу, жену и ее брата, а затем выстрелил себе в голову. Нападавший выжил, его жертвы — нет. Знакомые и односельчане погибших рассказали tut.by подробности трагедии.

Фото: tut.by

Деревня Озерница находится в пяти минутах езды от клубничной столицы, агрогородка Дворец. Небольшой населенный пункт разделяют две проселочные дороги: одна главная, вторая не очень. Есть магазин, фельдшерско-акушерский пункт, почта. Вокруг лес и поля. Обычная полесская деревня со стандартным набором занятий: в сезон — клубника, в остальное время — работа.

Дом семьи, в которой произошла трагедия, стоит на окраине села. Рядом — футбольное поле, которое местные называют стадионом. Это наследство от школы, которая когда-то стояла сбоку. За полем — сажалка и заброшенный дом, который соседствует с местом преступления.

О погибших сельчане говорят только хорошее. Не из предрассудков, а искренне. В стареньком деревянном доме жила 78-летняя Екатерина Григорьевна с 50-летним сыном Михаилом. Две ее дочери жили отдельно. Одна в Лунинце, другая — в Слуцке. Бабушка, понятно, была уже на пенсии. Михаил работал в местном хозяйстве.

— Она (Екатерина Григорьевна. — Прим.) была хорошей женщиной. И семья у них была хорошая, — сообщила близкая подруга погибшей Татьяна Степановна.

— Миша — нормальный мужик был. И на тракторе работал, и полеводом, — рассказал об убитом односельчанине его коллега Василий.

Фото: tut.by

— Миша, хоть и выпивал иногда, но был отличным, активным работником. Он никогда никого не обижал. Наоборот, всем помогал, никогда не отказывал. Это трагедия для всего села, — поделилась Татьяна.

«Приезжал летом, когда клубнику убирали»

По версии следователей, преступление совершил 66-летний зять Екатерины Григорьевны Василий. Вечером 8 марта он пришел в дом и во время ссоры выстрелил из ружья в свою 56-летнюю супругу Галину, ее мать и брата. Все трое скончались на месте происшествия. После этого мужчина выстрелил из ружья себе в голову.

Фото: tut.by

Василий — пенсионер. По словам местных, в свое время он работал в рыбнадзоре, потом мастером на заводе, перед пенсией трудился забойщиком на одном из мясоперерабатывающих предприятий Лунинца. Как отметил близкий друг семьи Федор, по виду он «мужик нормальный», по характеру — «обычный» и «тихий». Ранее к уголовной ответственности не привлекался, разрешения на хранение оружия не имел, заявили в Следственном комитете.

Жена Василия Галина раньше трудилась на заводе, а потом перешла в кулинарию, занималась выпечкой. Супруги жили в Лунинце, вместе вырастили двоих сыновей. Дети уже взрослые, живут отдельно.

— Человек он тихий, спокойный, рассудительный. Не выпивал — он сердечник был, — описала Василия местная жительница Наталья Николаевна.

По словам Федора, Василий с супругой часто приезжали в гости к ее матери. В основном, чтобы помочь по хозяйству.

— Приезжал летом, когда клубнику убирали, — объяснил Федор.

«Оставила все вещи и уехала к матери»

Родственники погибших от комментариев отказались. По словам Татьяны Степановны, в последнее время отношения между супругами были напряженные. При этом, как утверждают местные, заявлений в милицию из-за семейных скандалов женщина на мужа не писала. После очередной ссоры, 7 марта, Галина приехала к маме.

— Сказала, что ей там (в Лунинце. — Прим.) плохо и она уже переехала сюда жить. Оставила там все вещи и уехала к матери, — объяснила Татьяна Степановна.

Галина переночевала в Озернице, а утром, 8 марта зашла с братом в сельмаг. В магазине они купили продукты и вернулись домой. Позже к ним приехал из Минска сын Галины. Он поздравил маму и бабушку с праздником, погостил несколько часов, и около 15.00 уехал.

Василия в деревне заметили ближе к вечеру, 8 марта. Как он добрался до Озерницы, неизвестно — машины у него не было. Когда мужчина шел к дому тещи мимо стадиона, его заметили дети и обратили внимание, что в руках он нес сумку из которой торчал продолговатый предмет.

— Люди видели, как он это ружье нес по улице, — рассказала Наталья Николаевна, — Ружье было обмотано каким-то синим материалом, лежало в сумке.

По словам местных, 8 марта после 19.00 в деревне прогремели выстрелы.

— Я слышала хлопки. Думала, что кто-то петарды взрывает или фейерверки. Я вышла на улицу, посмотрела. Ничего видно не было. А потом тишина и через пару минут милиция начала съезжаться. Тогда все туда побежали и все это увидели. Там страх был, — поделилась Наталья Николаевна.

Василий выжил после ранения в голову. Сейчас он находится в больнице под конвоем. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство двух и более лиц).