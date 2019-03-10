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Гуаидо решил ввести в Венесуэле режим ЧП

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  • 10.03.2019, 21:05
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Фото: Manaure Quintero / Reuters

Режим ЧП временный президент Венесуэлы намерен ввести из-за отключения электроэнергии.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным главой государства, в понедельник обратится к Национальной ассамблее с просьбой ввести режим ЧП, пишет РБК со ссылкой на El Nacional.

«Я собираюсь просить Национальную ассамблею объявить режим ЧП», — сказал Гуаидо. Он также заявил, что у граждан есть право «выходить на улицы и требовать своих прав». Кроме того, Гуаидо попросил военных внимательно следить за объявлениями и приказами, которые они получат в понедельник, потому что «пришло время сделать шаг».

По словам Гуаидо, из-за отключения электроэнергии, которое началось 8 марта и продолжалось около 60 часов погибли по меньшей мере 17 человек, а местные предприниматели потеряли около $400 млн.

8 марта без электроснабжения остались жители 21 из 23 штатов Венесуэлы, в столице страны перестало работать метро, интернет и сотовая связь работали с перебоями. В Национальной электрической компании (CORPOELEC) заявили, что причиной стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара.


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