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Видеофакт: Фанаты минского «Динамо» мощно вернулись на сектор

  • 10.03.2019, 21:15
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Фото: by.tribuna.com

Фанаты «Динамо» вернулись на сектор спустя два года: вывесили баннер и почтили память товарища.

Стартовый матч минского «Динамо» в сезоне-2019 получился для команды Сергея Пилипчука удачным – «бело-голубые» в первом четвертьфинальном поединке обыграли «Слуцк» 2:0. Встреча имела одну особенность: фанаты «бело-голубых» прекратили бойкот и вернулись на сектор, пишет «Трибуна».

Болельщики активно поддерживали своих любимцев, а после финального свистка вместе с футболистами отпраздновали победу. Получилось мощно.

Возвращение фан-сектора пришлось по душе игрокам «Динамо». «Спасибо большое нашим болельщикам. Очень круто играть при такой атмосфере, даже мурашки по коже. Небо и земля по сравнению с тем, что было год назад! Раньше, считай, играли в тишине – сейчас все иначе», – поделился впечатлениями защитник минчан Игорь Шитов.


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