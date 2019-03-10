Гриценко: В воюющей стране «вражда» силовиков недопустима 10.03.2019, 21:29

Анатолий Гриценко

Кандидат в президенты Украины назвал «вдохновителя» противостояния СБУ и Нацполиции.

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко считает, что Служба безопасности и Национальная полиция находятся в состоянии вражды, инициатором которой является президент Украины Петр Порошенко, передает zn.ua.

Такую точку зрения Гриценко высказал в программе FACE 2 FACE на телеканале ZIK.

"Две силовые структуры - СБУ и Нацполиция – фактически в состоянии вражды. В стране в условиях войны это недопустимо. И, к сожалению, эта вражда заложена лично гарантом", - отметил он.

По мнению лидера "Гражданской позиции", именно СБУ причастна к провокациям против ключевых кандидатов в президенты Украины, активизировавшимся с июля прошлого года.

В отношении ряда высокопоставленных чиновников спецслужбы, причастных к организации провокаций, в настоящее время ведется следствие, добавил он.

"Полиция, которая сейчас сопровождает меня как кандидата, когда они выводят провокатора, тот достает удостоверение СБУ, говорит: "Я на работе", и уходит", - поясняет он.

При этом руководство Службы безопасности и Генеральной прокуратуры прикрывает исполнителей провокаций, не позволяя следователям Нацполиции привлечь их к ответственности. Однако офицеры как со стороны полиции, так и со стороны СБУ, не хотят быть втянутыми в эти грязные игры, убежден кандидат в президенты.

Незаконное использование силовиков - это та "красная линия", за которую глава государства заступать не должен, убежден лидер "Гражданской позиции".

18 февраля полиция открыла производство против руководства СБУ, подозреваемого в организации избиение "титушками" членов предвыборной команды Гриценко.

В организации нападения политик подозревает руководителя личной охраны президента Украины генерал-майора Юрия Федорова, заместителя председателя СБУ генерал-лейтенанта Виктора Кононенко и руководителя СБУ в Одессе генерал-майора Александра Довженко.

Напомним, 28 ноября 2018 года в Одессе напали на Анатолия Гриценко во время его визита на радио. Инцидент произошел перед входом в офисный центр, где находится SHARK Radio. Неизвестные в масках сначала перегородили Гриценко вход, а потом напали на членов команды политика, которые его сопровождали. Во время инцидента полиция была совершенно беспомощной, отметил Гриценко.

6 февраля на заседании Верховной Рады глава избирательного штаба кандидата в президенты Анатолия Гриценко Виктор Чумак заявил о том, что в штабе нашли устройства для прослушивания. В ответ в СБУ заявили о том, что ведомство не причастно к осуществлению слежки и прослушивания кандидатов в президенты.