Советские привычки, от которых мы никак не избавимся 10.03.2019, 21:44

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Топ вещей, которые смогли перекочевать в XXI век.

Советский Союз распался почти 30 лет назад, но его отголоски до сих пор слышны во многом: менталитет, пищевые предпочтения, взаимоотношения с окружающими. И, конечно, бытовые привычки. Interfax.by собрал топ вещей, без которых трудно представить советское домашнее хозяйство, и которые смогли перекочевать в XXI век.

1. Начнем с легендарного. Пакет с пакетами.

В последнее время существуют риски того, что этот столп будет снесен волной борьбы с пластиком, но пока это только маячащие вдалеке перспективы. Людей с многоразовыми продуктовыми сумками на улицах еще не так много, а значит, пакет с пакетами или его современная модификация – шкафчик с пакетами – все еще будет жить практически в каждом доме. И не сказать, что это очень плохо. Во-первых, экономия (если только вы не доходите до крайностей, вроде, стирки использованных полиэтиленовых пакетиков). Во-вторых, какая-никакая забота о природе. Одно дело: покупать-выбрасывать-покупать, совсем другое: покупать-использовать долгое время и только потом выбрасывать.

2. Пуговицы.

Если не у вас, так у ваших родителей наверняка имеется какая-нибудь емкость, в которой хранятся самые разнообразные пуговицы. Это могут быть и запасные, и просто оторвавшиеся от вещи, которую не так часто носите, чтобы сразу пришить. Кто-то срезает все пуговицы с любой пришедшей в негодность вещи. И, казалось бы, супер. С такой коллекцией проблема любой оторвавшейся и пропавшей пуговицы решена, но нет. Обратите внимание на одежду, вещей с одинаковой фурнитурой сейчас практически не встретишь, поэтому заменить одну пуговицу другой уже не выйдет, а значит, толку хранить огромный набор "на всякий случай" нет смысла.

3. Ремонт обуви.

Не призываем выбрасывать обувь, если у нее всего лишь отвалилась набойка или нужна профилактика. Но если вы из года в год сдаете в ремонт одни и те же ботинки, заклеиваете их, штопаете, меняете молнию, стоит задуматься, не проще ли приобрести что-то более качественное.

4. Банки, бутылки.

Очень многие до сих пор не находят в себе сил выбросить банки от съеденных маринованных огурцов, бутылки из-под выпитой газировки. Задумайтесь, а занимаетесь ли вы консервацией, мастерите ли на регулярной основе какие-то DIY-штуки, для чего вообще вам может понадобиться вся эта тара? Если ответ: на всякий случай, смело избавляйтесь от привычки ее собирать.

5. Домашняя одежда.

Помните этот главный принцип: порвалось, не отстирывается, растянулось – носим дома или на даче. К счастью, эта тенденция потихоньку идет на спад, люди стали приобретать красивые костюмы для дома и критерием выбора домашней одежды становится ответ на вопрос: не стыдно ли в таком виде открыть дверь соседям или принять внезапно нагрянувших друзей? Но многим до сих пор жалко тратиться на то, что увидят только домочадцы, потому расползающиеся по швам тренировочные брюки или застиранные футболки продолжают жить.

6. Балкон-склад.

Кто ж не мечтает попивать кофе, сидя на уютном балконе. Чтобы аккуратненький столик и стулья, цветы, занавески – вот это вот все. А на деле? У подавляющего большинства людей балкон постепенно зарастает вещами: коробки, сушилки, картошка, сезонная обувь, какая-то одежда, велосипеды, санки – список можно продолжать бесконечно. Минимализм и скандинавский стиль уже пришли в наши квартиры, но балконы пока еще все такие же советские.