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Жительница Японии установила рекорд долгожительства

  • 10.03.2019, 22:01

Новой старейшей женщины Земли признана японка Канэ Танака.

Старейшей жительницей Земли официально признана японка Канэ Танака, которой сегодня исполнилось 116 лет и 66 дней. Официальная церемония вручения сертификата от книги рекордов Гиннеса состоялась 9 марта в доме престарелых города Фукуока, где проживает женщина. Танаке вручили сертификат и коробку шоколадных конфет, передает zn.ua.

Отмечается, что Танака родилась 2 января 1903 года. Она была седьмым ребенком в семье. Во время Второй мировой войны она лишилась близких - ее муж и старший сын погибли на фронте. Всего у женщины четверо детей, в том числе один приемный ребенок. С 2005 года Танака живет в доме престарелых в Фукуоке. Японка рано встает, любит играть в настольные игры. В возрасте 103 года она пережила операцию по удалению раковой опухоли. С тех пор серьезные болезни ее не беспокоили.

Титул старейшего мужчины планеты на сегодня свободен. Старейший мужчина планеты, японец Масадзо Нонака умер 20 января 2019 года в возрасте 113 лет 179 дней.

Прежняя рекордсменка, также японка, Тийо Мияко, скончалась в июле прошлого года в возрасте 117 лет. Абсолютный документально зафиксированный рекорд долгожительства принадлежит француженке Жанне-Луизе Кальман, которая дожила до 122 лет. Впрочем, ученые в последнее время оспаривают эту цифру.


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