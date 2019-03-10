Наставник минского «Динамо»: Хотим добраться до финала и выиграть Кубок Беларуси 10.03.2019, 22:26

Роман Пилипчук

Роман Пилипчук прокомментировал победу над «Слуцком» (2:0) в первом матче четвертьфинала Кубка страны.

Главный тренер минского «Динамо» Роман Пилипчук прокомментировал победу над «Слуцком» (2:0) в первом матче четвертьфинала Кубка Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.

– Очень ждали этого матча, волновались, потому что не было четкого понимания, с кем играем, кто нам будет противостоять. Поэтому понимание было очень маленькое. Рад, что воспользовались имеющейся информацией и добились результата, который на сегодняшний день нас устраивает. Но еще есть ответная игра – можно сказать, шансы 50 на 50.

– В последний раз «Динамо» выходило в финал Кубка 6 лет назад, а выигрывало его 16 лет назад. Это как-то мотивировало команду и лично вас?

– Вообще, нет. Я всегда говорю, что Кубок – это самый короткий путь к трофею. Поэтому мы настраиваемся на этот этап матчей. Хотим добраться до финала и выиграть Кубок. Будем делать все, чтобы у нас это получилось.

– Первый матч сезона провели на искусственном газоне. Как игралось?

– Было определенное волнение и непонимание, с чем мы столкнемся. Сегодня соперник удивил нас игрой в двух форвардов. Не ожидали этого: во всех матчах, которые мы посмотрели, они играли с одним нападающим, а сегодня – с двумя и агрессивно выглядели в атаке. Но я рад, что мы с этим справились. Что касается, искусственного газона, то, уже тренируясь в Турции, понимали, что первые матчи проведем на синтетике. Газон был хороший. Мы первый раз его видели – он нам очень понравился.

Хотелось бы поблагодарить болельщиков. По информации, которой я владею, они долгое время нас не посещали. Мы хотим их поблагодарить за то, что они пришли и поддержали нас. В любом случае мы играем для болельщиков и сегодня были рады видеть их на стадионе. Будем делать все, чтобы их было все больше и больше, – сказал Пилипчук.