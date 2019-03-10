Экс-лидер Каталонии объявил об участии в выборах в Европарламент 10.03.2019, 22:29

Карлес Пучдемон в настоящее время находится в добровольном изгнании в Бельгии.

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон будет баллотироваться на выборах в Европейский парламент 26 мая, передает nv.ua.

Как сообщает Reuters, Пучдемон, который в настоящее время находится в добровольном изгнании в Бельгии, возглавил список своей политической парии Вместе за Каталонию (Junts per Catalunya).

"Настал момент для еще одного шага, чтобы придать международное звучание праву Каталонии на самоопределение из сердца Европы для всего мира", - написал Пучдемон в Twitter.

Не ясно, может ли Пучдемон быть приведенным к присяге как член Европарламента, если он будет избран. Требования к кандидатам определяются на национальном уровне.

Напомним, что Карлес Пучдемон бежал в Бельгию после референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года, чтобы избежать ареста.

Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шестерых каталонских политиков, в частности Пучдемона. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.