Минстройархитектуры хочет изымать долгострои у застройщиков 1 10.03.2019, 22:37

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Минстройархитектуры готовит предложение изымать у застройщиков объекты, сроки сдачи которых затянуты.

Об этом заявил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок в эфире телеканала «Беларусь 1», передает tut.by.

Министр отметил, что в последнее время количество долгостроев уменьшилось, но они пока не исчезли.

— Мы не гарантируем, что по итогам какого-то отчетного периода не «выскочит» какой-то дом. К сожалению, такой гарантии сейчас дать невозможно, особенно по коммерческим застройщикам, — сказал Дмитрий Микуленок.

Министерство строительства и архитектуры подготовило предложения в Совет Министров. Сейчас они находятся в стадии обсуждения.

— Наши предложения довольно жесткие и радикальные: разрешение продления сроков такого строительства не более одного раза. После того, как один раз сроки продлены, этот участок или недострой будет изыматься и передаваться другому застройщику.

Сейчас министерство работает над еще одним законопроектом, который позволит регистрировать такие объекты в БРТИ, чтобы они стали объектом купли-продажи. Министр считает, что это создаст в Беларуси рынок недостроенного жилья и административных зданий.

— Проблема общая, на рынке очень много игроков, которые готовы на любой стадии перекупить. Пока у нас есть только административный нажим, который не всегда приводит к действенным мерам, — отметил Дмитрий Микуленок.