Как живет сегодня самый бедный район Беларуси? 10.03.2019, 22:58

Шарковщинский район – многолетний лидер антирейтинга зарплат.

Даже по данным Белстата, здесь они не дотягивают до 600 белорусских рублей. На практике все еще хуже, пишет «Белсат».

Татьяна Смоткина, журналистка, Глубокое: «Как я разговариваю с работниками сельского хозяйства, то они говорят, что зарабатывают максимум 300-400. Только в лучшие времена, летом (как они говорят – в сезон) зарабатывают 500. Откуда вообще цифра 600 рублей – неизвестно. Они о таких заработках там мечтают».

Вся промышленность Шарковщины - жилкоммунхоз, небольшой консервный завод и пара частных фирм для производства мебели и досок. Основные работодатели здесь - колхозы. Работу дают, а вот зарплату - не всегда, как колхоз имени Маркова.

Жители Шарковщины:

«За декабрь нам дали. Часть. А какой процент - неизвестно!»

«Никто еще ничего не выдал. Проценты выдали - и все!»

«Дают наполовину через магазины. Торговые точки, которые принадлежат государству. А вы знаете, что такое государство - там цены высокие и выбор меньше!»

«Работы нет. Зарплаты нет. Вот поэтому и уезжают. Жить надо!»

Тех, кто остается, спасают подсобное хозяйство, сезонные работы и пенсионеры.

Виктор Крук, художник, Шарковщина: «Я знаю, что те в деревнях, кто не работает (а таких много, ведь работы нет), особенно молодежь, выживают только за счет пенсии родителей, дедов, бабушек».

Лукашенко (01.03.2019): «Мы очень много сделали для того, чтобы человек сегодня мог шевелиться и заработать для себя и для своей семьи. Если что-то не сделано - я уже, разозлившись, публично говорю - стань к зеркалу и посмотри на себя».

А крестьяне не смотрят, они массово выезжают в столицу и за рубеж. Менее чем за 20 лет население Шарковщинского района сократилось на треть. Было более 23 тысяч человек, а осталось менее 15. То же самое происходит и в других аграрных районах.