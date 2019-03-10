Фоторепортаж: Как россияне митинговали за свободный интернет 10.03.2019, 22:52

Фото: Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA

В Москве и Санкт-Петербурге прошли акции против изоляции российского интернета, организованные Либертарианской партией.

На согласованный митинг в Москве на проспекте Сахарова пришли, по данным «Белого счетчика», 15 тысяч человек, передает «Медуза».

В Санкт-Петербурге согласовать митинг не удалось, поэтому несколько активистов Либертарианской партии провели одиночные пикеты на Невском проспекте, а также зажгли файеры у офиса Роскомнадзора и «заблокировали» вход в здание сигнальной лентой.