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В Венесуэле понедельник объявили дополнительным выходным из-за блэкаута

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  • 11.03.2019, 8:05
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Фото: REUTERS/Carlos Jasso

На большей части территории страны нет электричества.

«Вице-президент» Венесуэлы Хорхе Родригес заявил о том, что понедельник, 11 марта, объявлено в стране дополнительным выходным из-за отключения электроэнергии, сообщает nv.ua.

В этот день будут отменены занятия в школах и работа в офисах и на предприятиях.

Ранее президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о том, что попросит парламент страны ввести режим ЧП.

По словам Гуайдо, из-за отключения электроэнергии погибли по меньшей мере 17 человек, а местные предприниматели потеряли около $400 млн.

Напомним, в четверг вечером, 7 марта, примерно 80% территории Венесуэлы осталось без электричества после выключения ГЭС Эль-Гури.


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