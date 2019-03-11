В Венесуэле понедельник объявили дополнительным выходным из-за блэкаута

В Венесуэле понедельник объявили дополнительным выходным из-за блэкаута1
- 11.03.2019, 8:05
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На большей части территории страны нет электричества.
«Вице-президент» Венесуэлы Хорхе Родригес заявил о том, что понедельник, 11 марта, объявлено в стране дополнительным выходным из-за отключения электроэнергии, сообщает nv.ua.
В этот день будут отменены занятия в школах и работа в офисах и на предприятиях.
el Gob Bolivariano decidió la suspensión de clases y actividades laborales mañana lunes 11 de marzo, para derrotar todas y todos, con la fuerza de la verdad y la vida, el brutal ataque terrorista contra el pueblo. Juntos seremos victoriosos— Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 10 марта 2019 г.
Ранее президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о том, что попросит парламент страны ввести режим ЧП.
По словам Гуайдо, из-за отключения электроэнергии погибли по меньшей мере 17 человек, а местные предприниматели потеряли около $400 млн.
Напомним, в четверг вечером, 7 марта, примерно 80% территории Венесуэлы осталось без электричества после выключения ГЭС Эль-Гури.