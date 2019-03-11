В центре Минска утонул мужчина 2 11.03.2019, 8:13

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Инцидент произошел возле станции метро «Первомайская».

В Свислочи у станции метро «Первомайская» утонул человек. Через полчаса спасатели нашли его тело. Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на сообщение очевидца.

Около 21.45 мужчина средних лет попал в реку.

«Я выходил из метро и услышал звук воды», — сообщил свидетель Даниил Поважный.

Он сразу вызвал спасателей. Около 22.20 водолазы достали из реки человека. Медики на месте констатировали смерть.

«Я подавал ему руку, но он не реагировал. Минут пять он держался на воде, а потом утонул», — добавил Даниил.