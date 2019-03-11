Все правильно сделали! Телеграм-канал «Запретное мнение»

11.03.2019, 8:23

2,450

Фото: GETTY IMAGES

Придется пропаганде по стермяночкам скакать.

На "RT" сегодня гнев сквозь слезы: злые и подлые либертарианцы отказались их аккредитировать и не дали снять очередную порцию пропагандистких сюжетов уровня "на митинг опять никто не пришел".

Пришло время отказаться от пресловутой политкорректности и начать называть вещи своими именами: "RT" — это не СМИ; RT — это низкосортная пропаганда, верой и правдой обслуживающая личные интересы правящей в РФ чекистско-олигархической элитки".

Подпускать их к освещению оппозиционных акций протеста = поощрять их освещение в заведомо негативном ключе, с непременным ехидно-надменным комментарием в конце.

Отказ же в допуске отлично бьет по их чрезмерно раздутому ЭГУ и заставляет наконец-то, в кои-то веки, поработать и проявить креатив (чтобы снять хоть что-то и окончательно не опозориться перед работодателями — команде "RT" пришлось скакать по стремянкам и вытягиваться в полный рост и даже выше).

Искренне надеемся, что сегодняшнее изгнание недожурналистов "RT" не будет являться единым актом, а послужит стартом славной традиции и стремяночка станет постоянным спутником и отличительной чертой кремлевских пропагандистов.

Телеграм-канал «Запретное мнение»