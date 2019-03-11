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Продайте свои «майбахи» и «инфинити»

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  • 11.03.2019, 9:23
  • 2,671
МАРИАННА ЩЕТКИНА

Семь советов для Щеткиной.

Помните Щеткину? Ту самую которая убеждала, что в Беларуси можно выжить на пособие по безработице и рекомендовала "крутиться" и вторую работу искать. Вчера она заметила, что у нас количество налогоплательщиков слишком быстро сокращается, пишет телеграм-канал "Баста".

"То что в последнее время рождаемость упала - это очень тревожит всех", - заявила владелица особняка в 400 квадратов в Дроздах. - Максимум усилий всех нужно направить на то, чтобы найти новые пути поддержки. Надо, во-первых, ценить то, что есть, во-вторых, предлагать, что можно поменять".

Ценить нечего, а вот предложений пару есть.

1. Продайте особняки и дворцы, которые вы построили на украденные у народа деньги. Начальнику-клептоману объясните, что ему не нужны 16 резиденций. Вложите полученные деньги в развитие экономики родной страны, а не в зарубежные банки.

2. Верните ваших детей из заграничных вузов в белорусские. Пообщаются со сверстниками, узнают, что их волнует и почему им не до решения демографических проблем. Пусть вам расскажут.

3. Продайте свои «майбахи» и «инфинити», пользуйтесь общественным транспортом. За пару дней поймете, почему белорусы вымирают. Варианты быстрого решения проблем вам тоже подскажут.

4. Перестаньте унижать и грабить тех белорусов, которые "крутятся" и работают за границей. Они не тунеядцы - просто нужно каким-то образом прокормить свои семьи, а вы их такой возможности лишили.

5. Сократите свою чиновничью популяцию наполовину, а лучше — на три четверти. Вы же все-равно ничего полезного не делаете, а расходы на ваше содержание огромные.

6. Те из вас, кто помоложе, у кого мозг еще функционирует — срочно на курсы повышения квалификации. Изучать опыт соседей, учиться проводить реформы.

7. Поменяйте начальника. Думаете, это совпадение, что он 25 лет правит и численность населения страны 25 лет сокращается?


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