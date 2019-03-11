Bloomberg: Путин превращает обширные территории России в глухомань 1 11.03.2019, 9:47

Регионы РФ все больше отдаляются от Москвы.

Государственные планы развития инфраструктуры и экономики РФ ведут к ускоренному развитию отдельных регионов, оставляя другие территории не у дел.

В итоге в России появится несколько высокоскоростных коридоров и ряд регионов повышенной «геостратегической» важности, пишет Леонид Бершидский

в статья для журнала Bloomberg (перевод – inosmi.ru).

В своем очередном обращении к народу Путин пообещал сосредоточить усилия на модернизации российской инфраструктуры, которая до сих пор не оправилась от советской бесхозяйственности и краха экономики, наступившего с закатом коммунизма. «Это имеет огромное значение для укрепления связанности страны, особенно это важно для нас, для страны с самой большой территорией в мире, с такой огромной территорией», — заявил Путин в своем февральском Послании, после чего изложил свои планы по строительству новых высокоскоростных автострад, по модернизации аэропортов, по развитию российского Дальнего Востока и по созданию крупных научно-исследовательских центров в провинциальных городах.

Путин этими предложениями вторит своему давнему экономическому советнику Алексею Кудрину, который раньше занимал пост министра финансов, а в настоящее время осуществляет надзор за бюджетом (Кудрин — председатель Счетной палаты РФ с мая 2018 года — прим. ред.). Кудрин настаивает на приоритетном развитии ограниченного количества районов и территорий, полагая, что они станут локомотивами роста. Он считает, что эти места станут противовесом усиливающейся централизации власти и ресурсов в двух крупнейших городах страны Москве и Санкт-Петербурге. По словам Кудрина, на эти мегаполисы, которые в России называют двумя столицами, в совокупности приходится 32% общего объема производства в стране, в то время как 15 лет назад их доля составляла 25%. Согласно его прогнозам, если правительство не создаст им конкуренцию, к 2035 году их доля вырастет до 40%.

Поэтому в прошлом месяце российское правительство утвердило «Стратегию пространственного развития России до 2025 года». В этом документе на 115 страниц названы «перспективные центры экономического роста», которые к 2025 году должны обеспечить рост около четырех процентов. Из них 20 центров, включая Москву и Санкт-Петербург, а также другие крупные города, такие как Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток, должны обеспечить рост ВВП в один процент. А 19, то есть, почти все эти центры, призваны стать «образовательными и научными центрами мирового уровня». Это приоритетные территории развития. Еще 44 центра должны обеспечить вклад в экономический рост от 0,2 до одного процента ежегодно. И плюс к этому 0,4% к ВВП должны добавить перспективные минерально-сырьевые и агропромышленные центры.

Потенциальным локомотивам роста государство уделит основное внимание в своем рассчитанном на шесть лет плане инфраструктурного развития. Этот план на 6,3 триллиона рублей (96 миллиардов долларов) был принят в сентябре как дополнение к стратегии регионального развития. Одна из ключевых идей состоит в увеличении доли транспортного потока между этими городами в обход Москвы с нынешних 37 до 51%, а также в создании между ними высокоскоростных железнодорожных линий. На эти цели будет выделено более четверти средств из инфраструктурной программы.

Остальной рост по сути дела отдадут на откуп региональным властям, и в документе довольно тонко указывается на то, что центральное правительство эти территории не очень сильно интересуют, если не считать четыре приоритетных «геостратегических» района: аннексированный Крымский полуостров, взрывоопасный Северный Кавказ, Дальний Восток и Заполярье. Эти территории будут получать большие субсидии для создания недорогих и простых транспортных артерий, соединяющих их с остальной частью страны, а также в целях повышения благополучия населения с нынешних 64% от среднего показателя по стране до 70%.

Что касается остальной территории России, то правительство главным образом интересует скорость грузопотоков по маршрутам север-юг и восток-запад (между Европой и Индией, и между Европой и Китаем). В сентябрьском плане правительство указало нормы увеличения скорости по различным видам транспорта. Смысл заключается в том, чтобы сократить время перевозки грузов от западной границы России до Китая с сегодняшних 10 и более дней до недели. Основная часть запланированных инфраструктурных расходов пойдет на устранение узких мест на маршрутах и на ускорение перевозки грузов, чтобы к 2025 году российская транспортная сеть могла увеличить объемы транзита экспортных товаров на 30%.

Как всегда, я с сомнением отношусь к таким планам российского правительства, считая их не вполне серьезными. Модернизация инфраструктуры традиционно стоит на втором плане вслед за безопасностью и обороной. В последние годы затраты на инфраструктуру снижаются. В 2017 году они составили около 550 миллиардов рублей, или на 24% меньше, чем в 2014 году. Еще один важный фактор — сколько денег из этого будет украдено. Но так или иначе, 96 миллиардов долларов — это очень крупные инвестиции. Изменения будут заметны даже в том случае, если значительная часть выделенных средств будет пущена по ветру — ведь цифра расходов будет почти в два раза больше, чем в 2017 году. Но это лишь в том случае, если государству хватит силы воли для доведения этого плана до конца.

В определенном смысле план правительства вполне логичен. Россия недостаточно богатая и недостаточно управляемая страна, чтобы центральное правительство еще больше распыляло ресурсы. Москве необходимо сосредоточить усилия на ограниченном количестве районов и задач. При такой очередности у небольших и экономически слабых регионов и городов будет меньше шансов для развития и укрепления. Кто-то может даже сказать, что правительственный перечень важных регионов слишком длинный. Но в 40 крупнейших городских агломерациях проживает лишь 73 миллиона россиян, или половина населения страны. И негласный посыл этого плана состоит в том, что людям надо переезжать туда, где ожидается рост, и где государство сосредоточит свои усилия.

Если правительство постарается, меньше людей будет переезжать из глубинки в Москву, доля населения которой от общей численности по стране увеличилась с 6,9% в 2011 году до 8,5% в 2018-м. Это официальные данные, которые далеко не всегда являются полными и достоверными. В любом случае, те районы, которые не важны для государственных планов, транспортных коридоров и геополитики, будут страдать от усиливающегося запустения.

В детстве я часто проводил летние каникулы в маленькой деревне в центральной России, где родилась моя бабушка. Это было 40 лет назад, но даже тогда там было полно заброшенных деревень с покосившимися домами и заколоченными окнами. Постепенно смерть с косой приходит в некогда оживленные малые города и поселки, куда люди переезжали из деревень. В стране, где слишком большие пространства и слишком мало народа, значительная часть территории просто обречена стать огромным захолустьем.