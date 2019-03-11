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Соболенко вышла в четвертьфинал парного разряда в Индиан-Уэллсе

  • 11.03.2019, 9:52
Арина Соболенко

Белоруска вместе с бельгийкой обыграли интернациональный дуэт из США и Словении.

Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 035 428 долларов, сообщает tut.by.

В матче 1/8 финала Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс взяли верх над интернациональным дуэтом Ракель Атаво (США)/Катарина Среботник (Словения) — 5:7, 6:3, 11:9.

Ранее в 1/16 финала Соболенко и Мертенс обыграли имевшую на турнире 2-й номер посева пару Тимеа Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция) — 6:1, 6:7 (4:7), 10:8.

В четвертьфинале Соболенко и Мертенс будут соперничать с дуэтом из США Кейтлин Кристиан/Эйжа Мухаммад.

В одиночном разряде Арина Соболенко (№ 9 WTA) вышла в третий круг соревнований в Индиан-Уэллсе, где сразится с украинкой Лесей Цуренко (№ 28 WTA).

Другие белоруски завершили выступление в парных соревнованиях уже после стартовых матчей.

Виктория Азаренко вместе с украинкой Элиной Свитолиной уступили дуэту Алисия Росольска (Польша)/Ян Чжаосюань (Китай) — 5:7, 6:4, 8:10.

Лидия Морозова вместе с японкой Сюко Аоямой проиграли посеянному под 8-м номером дуэту из Тайваня Чжань Хаоцин/Чжань Юнжань — 2:6, 3:6.

В одиночном разряде Виктория Азаренко дошла до 2-го круга, где проиграла американке Серене Уильямс, Александра Саснович стартовала сразу со 2-го раунда, проиграв украинке Катерине Козловой, а Вера Лапко в 1-м круге уступила Виктории Азаренко.


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