Соболенко вышла в четвертьфинал парного разряда в Индиан-Уэллсе
- 11.03.2019, 9:52
Белоруска вместе с бельгийкой обыграли интернациональный дуэт из США и Словении.
Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 035 428 долларов, сообщает tut.by.
В матче 1/8 финала Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс взяли верх над интернациональным дуэтом Ракель Атаво (США)/Катарина Среботник (Словения) — 5:7, 6:3, 11:9.
Ранее в 1/16 финала Соболенко и Мертенс обыграли имевшую на турнире 2-й номер посева пару Тимеа Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция) — 6:1, 6:7 (4:7), 10:8.
В четвертьфинале Соболенко и Мертенс будут соперничать с дуэтом из США Кейтлин Кристиан/Эйжа Мухаммад.
В одиночном разряде Арина Соболенко (№ 9 WTA) вышла в третий круг соревнований в Индиан-Уэллсе, где сразится с украинкой Лесей Цуренко (№ 28 WTA).
Другие белоруски завершили выступление в парных соревнованиях уже после стартовых матчей.
Виктория Азаренко вместе с украинкой Элиной Свитолиной уступили дуэту Алисия Росольска (Польша)/Ян Чжаосюань (Китай) — 5:7, 6:4, 8:10.
Лидия Морозова вместе с японкой Сюко Аоямой проиграли посеянному под 8-м номером дуэту из Тайваня Чжань Хаоцин/Чжань Юнжань — 2:6, 3:6.
В одиночном разряде Виктория Азаренко дошла до 2-го круга, где проиграла американке Серене Уильямс, Александра Саснович стартовала сразу со 2-го раунда, проиграв украинке Катерине Козловой, а Вера Лапко в 1-м круге уступила Виктории Азаренко.