Ученые выяснили, в какое время суток кофе наиболее полезен 11.03.2019, 9:56

Исследование провели ученые из Мэриленда.

Американские ученые установили: в какое время стоит пить кофе, чтобы получить максимальную пользу, сообщает telegraf.com.ua.

Авторы исследования, показавшего это, - специалисты Uniformed Services University в Мэриленде.

"Кофе приносит организму наибольшую пользу с 9.30 до 11.30 утра. Самым продуктивным временем для утреннего кофе является 10.30 утра", - сообщили исследователи о своих расчетах.

По словам руководителя проекта, профессора Стивена Миллера, употреблять кофе нужно после того, как в организме будет преодолен пиковый уровень кортизола. Максимально высокое содержание кортизола в организме человека наблюдается вскоре после пробуждения (имеется в виду пробуждение в 7 часов утра). После этого концентрация стрессового гормона может еще немного повыситься – пика она достигает в период между 8 и 9 часами утра, а затем идет на спад.

Как смогли убедиться авторы исследования, кофеин, который употребляется с 9.30 до 11.30 утра, когда уровень кортизола понижается, стимулирует дальнейшую выработку этого гормона. Таким образом продлевается ощущение бодрости и энергичности.

"Почему кофе полезен именно в этот период, а не сразу после пробуждения? В момент, когда уровень кортизола в крови высок, чувствительность к кофеину притупляется, и со временем это может привести к развитию толерантности к кофеину. Организм просто привыкнет и перестанет реагировать на кофе", - отметил профессор Стивен Миллер.

Он пояснил, что уровень кортизола переживается несколько всплесков и спадов в течение дня. Чтобы не страдать от сонливости днем, кофе также можно выпить в период с 13.30 до 17.00., утверждают исследователи.