Джон Болтон: Будущее Мадуро – на пляже подальше от Венесуэлы 3 11.03.2019, 10:04

1,340

ДЖОН БОЛТОН

События в Венесуэле развиваются в пользу Хуаном Гуаидо.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности в воскресенье прокомментировал борьбу за власть в Венесуэле между Николасом Мадуро, который подвергается резкой критике, и лидером оппозиции Хуаном Гуаидо, которого многие члены международного сообщества признали в качестве временного президента, сообщает «Голос Америки».

«Надеюсь, что будущее [Мадуро] – это жизнь на хорошем пляже подальше от Венесуэлы», – сказал Джон Болтон, выступая в программе «На этой неделе» на канале ABC.

Болтон заявил, что «динамика» на стороне Гуаидо, подчеркнув при этом, что только от венесуэльцев зависит, возьмет ли верх лидер оппозиции.

«Идут бесчисленные разговоры между депутатами [Национальной] ассамблеи и военными в Венесуэле на тему того, что может произойти, как [вооруженные силы] могут выступить в поддержку оппозиции», – заявил советник по национальной безопасности.

Экономический кризис в Венесуэле привел к голоду, лишениям и массовой миграции. Несколько дней назад эти страдания усилились из-за масштабных перебоев с подачей электроэнергии, из-за которых страна, которая уже, фактически, стояла на коленях, замерла.

Самая острая гуманитарная катастрофа в Западном полушарии вынудила более трех миллионов венесуэльцев покинуть свою богатую нефтью страну.

Тем временем в Вашингтоне американские законодатели выступают с посланиями, обращенными к Венесуэле.

«Ваша борьба за свободу и восстановление демократии – это и наша борьба. Свободный мир не забыл и не забудет вас», – заявил на днях председатель подкомитета по международным отношениям в Западном полушарии республиканский сенатор Марко Рубио.

«Я обращаюсь к чиновникам режима [Мадуро]: если вы хотите будущего в Венесуэле, будущего, в котором нет американских санкций, которые будут преследовать вас в любой точке мира, то вы должны признать законного временного президента Хуана Гуаидо, и не обагрять свои руки кровью», – заявил старший демократ всего комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес.

Многие демократы поддерживают санкции против режима Мадуро, которые ввела администрация Трампа, но говорят, что о вооруженном вмешательстве США не может быть и речи.

«Пустые разговоры о военных действиях в действительности укрепляют и придают смелости диктаторам, – заявил сенатор-демократ Тим Кейн. – Единственное, в чем мы заинтересованы, – это в мире, свободе и демократии для венесуэльского народа. Вот и все».

Ведущий американский дипломат по Венесуэле попытался заверить законодателей, что военный вариант не рассматривается.

«Он, конечно же, нежелателен, и это не тот путь, по которому идет администрация», – заявил членам комитета спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Выступая в Белом доме в феврале, Болтон сказал, что президент Трамп не отбрасывает никаких вариантов реагирования в том, что касается Венесуэлы. В воскресенье он отказался давать какие-либо прогнозы.

«Посмотрим, что будет», – сказал Болтон в программе «На этой неделе».