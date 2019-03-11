СМИ: Россия тайно разбомбила демилитаризованный Идлиб 1 11.03.2019, 10:17

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Архивное фото Ammar Abdullah/Reuters

Официально Минобороны РФ не предупреждало о готовящихся бомбардировках.

ВКС России нанесли точечные удары по сирийской провинции Идлиб — последнему крупному региону, контролируемому боевиками. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, передает lenta.ru.

Собеседники издания отмечают, что удары были нанесены по окрестностям населенного пункта Джиср-эш-Шугур в 55 километрах от базы Хмеймим. Бомбардировки якобы стали ответом на нарушение введенного в провинции режима деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований.

Авиаудары российских ВКС были согласованы с Турцией, которая также занимается патрулированием демилитаризованной зоны по международному соглашению. По словам источников «Коммерсанта», пока речь о широкомасштабной операции в Идлибе не идет.

Официально Минобороны России не предупреждало о готовящихся бомбардировках. Ведомство сообщало только о том, что российская и турецкая стороны зафиксировали стрельбу в ряде демилитаризованных районов, в том числе Идлибе.

3 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил о полном уничтожении «Исламского государства», однако добавил, что в Сирии остались отдельные очаги присутствия террористов и «спящие» ячейки, с которыми еще предстоит бороться.

16 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что рассматривает планы проведения военной операции в сирийской провинции, контролируемой боевиками. По его словам, в операции могли бы также участвовать Иран и Россия.

Северная зона деэскалации в провинции Идлиб была создана в 2017 году. В 2018-м Москва и Анкара договорились о патрулировании зоны. Сейчас там присутствуют члены международных террористических группировок и группы повстанцев, не считающихся террористами. Кроме того, большая часть региона контролируется группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»).