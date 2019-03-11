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В РФ перевернулся КамАЗ с ракетно-пушечной системой «Панцирь»

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  • 11.03.2019, 10:27
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Фото: dpskontrol_125rus / Instagram

Инцидент произошел во Владивостоке.

На объездной дороге в районе Владивостока перевернулся грузовик КамАЗ, сообщает управление МВД по Приморскому краю. В результате аварии блокированным оказалось движение на дороге от острова Русский к бухте Патрокл, сообщает РБК.

«Комсомольская правда Владивосток» сообщает, что на КамАЗе был установлен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», от которого при аварии отлетели несколько частей. Издание указывает, что причиной аварии могло стать плохое качество дороги — просевший асфальт на выходе из поворота.

Vl.ru в свою очередь сообщает, что на повороте образовался небольшой трамплин, при прохождении которого водитель вовремя не сбросил скорость.

В военной автомобильной инспекции изданию сообщили, что в результате ДТП пострадал водитель: у него несколько ушибов и перелом ключицы.

«Панцирь-С» ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Он предназначен для защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

В 2015 году КамАЗ, который перевозил «Панцирь-С», перевернулся на трассе под Сочи. Тогда водитель, пытаясь избежать столкновения с выехавшей на встречную полосу легковушкой, совершил резкий маневр, в результате которого машина перевернулась на бок.


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