Экс-помощник Лукашенко идет ва-банк? 5 11.03.2019, 10:29

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Павел Савицкий

Фото: football.by

В белорусском футболе разгорелся резонансный конфликт.

В белорусском футболе разгорелся один из самых резонансных конфликтов за последние годы. Яблоком раздора стал полузащитник Павел Савицкий, пишет «Завтра твоей страны».

В конце декабря 2017 года этот игрок ушел из гродненского «Немана» и подписал контракт с брестским «Динамо». Бывший клуб Савицкого потребовал компенсацию. «Динамо» платить отказалось.

За последний год «дело Савицкого» прошло в Беларуси все футбольные инстанции. Окончательный вердикт: Брест должен Гродно 265 тысяч долларов. Деньги должны были поступить на счет «Немана» до 28 февраля.

Но не поступили. Более того, босс брестского «Динамо» Александр Зайцев публично заявил, что платить не собирается (хотя средств у клуба хватает).

– Я свою позицию обозначил четко: ноль рублей ноль копеек, – заявил бизнесмен «Прессболу».

Тут самое время упомянуть о том, что Александр Зайцев – фигура для белорусского футбола необычная. Какое-то время считалось, что деньги в брестское «Динамо» вкладывают арабские шейхи. Однако в конце осени 2018 года Зайцев заявил, что финансирует клуб за счет своих бизнесов в ОАЭ.

Надо сказать, что объем инвестиций впечатляет. «Динамо» уже третий год подряд собирает один из сильнейших в Беларуси составов, приглашало иностранных тренеров и – sic! – даже привезло на денек Марадону в Брест.

О себе Александр Зайцев рассказывает немного. При этом он не опроверг появившуюся на tut.by информацию, что ранее работал помощником у Виктора Лукашенко и Сергея Сидорского в бытность того премьер-министром.

А в июле 2018 года Зайцев публично общался с Лукашенко-старшим. Глава государства даже напутствовал проект предпринимателя по возведению логистического комплекса в Оршанском районе:

– Если видишь, что есть бизнес, надо ускориться. Я готов в этом участвовать, чтобы вы ускорились.

В общем, Зайцев явно человек непростой и в высокие кабинеты вхожий. Тем удивительнее бескомпромиссная позиция, которую заняла Белорусская федерация футбола. Генеральный секретарь БФФ Юрий Вергейчик заявил телеканалу «Беларусь 5»:

– Есть закон, который тоже нужно выполнять. Если «Динамо» не выплатит компенсацию за Савицкого, то не получит лицензию на участие в чемпионате.

Реакция из Бреста не заставила себя долго ждать. Зайцев перешел в «психическую атаку»:

– Уже готовы к тому, что нас не допустят. Мы просто перейдем в чемпионат другой страны.

Да-да, а Марадона будет жить в Бресте, и ему уже подыскивают особняк... Теоретически «Динамо» может заявиться в чемпионат Польши, Украины, России или Папуа-Новой Гвинеи, но на практике это нереализуемый вариант.

Видимо, осознав эфемерность собственной угрозы, Зайцев запустил другую. Якобы он может уйти из «Динамо» и купить краковскую «Вислу».

В этом случае перспективы брестского клуба выглядят чрезвычайно туманными, если не катастрофическими. Судя по всему, расчет на то, что федерация футбола убоится потерять команду и смягчит свою позицию.

Ситуация в публичном пространстве вокруг «дела Савицкого» доведена до состояния «или – или». Стороны настолько жестко обозначили свою позицию, что тот, кто уступит, неизбежно понесет репутационные убытки.

Давайте рассмотрим, наиболее реальные сценарии развития событий.

1. Включается административный ресурс, и федерация футбола, несмотря на все предыдущие решения и заявления, выдает брестчанам лицензию для участия в чемпионате. Подвариант: «Неман» вдруг отказывается от своих претензий.

2. «Динамо» заявляет, что его позиция неизменна, но «по многочисленным просьбам трудящихся» клуб всё-таки выполнит это чудовищно несправедливое решение и заплатит гродненцам за Савицкого.

В этих схемах возможны разные ответвления, но суть одна: кто-то должен будет дать задний ход. Ждать осталось немного: чемпионат Беларуси по футболу стартует уже 29 марта.