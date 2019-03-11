Умер актер Джед Аллан - Си Си Кэпвэл из «Санта-Барбары» 11.03.2019, 10:42

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Ему было 84 года.

В США скончался актер Джед Аллан, который сыграл роль Си-Си Кэпвелла в сериале «Санта-Барбара», сообщает TV Line со ссылкой на его сына Рика Брауна, пишет «Новая газета».

Аллану было 84 года. Браун сообщил, что он скончался 9 марта в окружении семьи.

Джед Аллан известен ролями в сериалах. Помимо «Санта-Барбары», он сыграл в «Лесси», «Дни нашей жизни», «Коломбо», «Беверли-Хиллз 90210» и других.

Стоит отметить, что роль миллионера в «Санта-Барбаре» принесла Джеду Аллану всемирную популярность.

На постсоветском пространстве американский телесериал «Санта-Барбара» (2137 серий) начали транслировать 2 января 1992 года. Он шел 10 лет и имел бешеную популярность.