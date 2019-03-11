Великий пост 2019: Правила питания по дням 6 11.03.2019, 10:52

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Фото: lipetskmedia.ru

Что можно есть каждый день недели во время Великого поста.

Сегодня, 11 марта, начался Великий пост 2019, самый главный и сложный пост в году. Он посвящен молитвам и раздумьям верующих о своей жизни, их духовному и физическому очищению, а также подготовке к светлому празднику Пасхи. Продлится Великий пост до 27 апреля, пишет «Сегодня».

Чтобы узнать, как правильно соблюдать пост, какие продукты разрешены и наоборот запрещены во время Великого поста, вам вовсе не обязательно быть опытным диетологом. Главное – это желание и стремление к цели. А мы познакомим вас с основными правилами поста.

Великий пост 2019: запреты в питании

Великий пост предполагает запрет на потребление мяса, птицы, молока, яиц, а также всех блюд, в состав которых входят эти продукты: сыр, сметану, сливочное масло, творог, кисломолочку, майонез, колбасы, выпечку с яйцами и т.д. Но даже самые строгие запреты во время поста не помешают вам питаться правильно, разнообразно и полноценно.

Великий пост в 2019 году: питание по дням

В разные дни недели церковным уставом предусмотрены свои правила и запреты питания во время Великого поста.

В понедельник, среду и пятницу Великого поста разрешается исключительно сухоядение и пища без растительного масла.

Во вторник и четверг разрешено принимать пищу, прошедшую тепловую обработку, но без растительного масла.

В субботу и воскресенье можно принимать пищу, прошедшую тепловую обработку, с добавлением растительного масла и вино.

На Благовещение, 7 апреля, можно есть горячую пищу с растительным маслом, вино и рыбу.

В Лазареву субботу, 20 апреля, разрешено употребление рыбной икры.

В Вербное воскресенье, 21 апреля, можно есть рыбу.

В Страстную пятницу, 26 апреля, ничего не едят.

Великий пост: продукты питания в период сухоядения

Что означает во время Великого поста питание, разрешающее сухоядение? Это достаточно строгая форма поста. При сухоядении следует отказаться от вареной, тушеной, печеной и жареной еды, т.е. полученной путем тепловой обработки, также запрещено растительное масло.

Сухоядение предполагает употребление сырых овощей и фруктов по отдельности и в виде постных салатов. К примеру, из моркови, свеклы, топинамбура, репы, болгарского перца, тыквы, огурцов, помидоров, различных видов капусты, сельдерея, шпината, укропа, петрушки, редиса, лука и чеснока. Для вкуса можно добавлять соль, специи, лимонный сок. Не забывайте и о солениях, к которым относятся квашеные и маринованные овощи, грибы, фрукты и ягоды, в том случае если в процессе приготовления они не подвергались тепловой обработке. Пить можно соки, морсы, квас.

То же касается фруктов и ягод в сыром и сушеном виде. Их также можно есть по отдельности, отжимать соки или комбинировать в салатах: яблоки, груши, клюкву, апельсины, ананасы, грейпфруты можно дополнять орешками, семечками, медом, изюмом, черносливом, курагой, инжиром и другими сухофруктами.

Во время режима сухоядения не забывайте о таких ценных, сытных, питательных и к тому же очень вкусных продуктах как орехи и семечки. Их разнообразие просто радует: грецкий орех, бразильский, кедровый, арахис, миндаль, фундук, кешью, фисташки, а также подсолнечные и тыквенные семечки. Их можно есть по отдельности или в виде ассорти, а для вкуса добавить мед.

Великий пост: продукты питания в дни с разрешенной горячей пищей

В период Великого поста, когда разрешена горячая пища, можно разнообразить свой рацион, добавив в него блюда, приготовленные благодаря варению, тушению, запеканию: разнообразные постные супы, каши, запеканки, рагу, консервация, а также вареники, пироги и другая выпечка, компоты, чаи, отвары, кисели. В рацион добавляются крупы, бобовые, картофель, грибы,

А вот в дни Великого поста, когда допускается использование растительного масла, ваше меню получает более обогащенный вкус, ведь с маслом гораздо интереснее и супы, и салаты, и выпечка.