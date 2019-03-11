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Россия сильно отстала от США в экспорте оружия

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  • 11.03.2019, 10:59

За последние пять лет экспорт РФ упал на 17%

Экспорт российского оружия снизился в 2014-2018 годах на 17% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом, свидетельствуют данные исследования Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), пишет liga.net.

Падение прежде всего связано с падением закупок вооружения Индией и Венесуэлой, отмечают эксперты.

РФ остается вторым по величине экспортером оружия в мире после США, но разрыв со Штатами сильно увеличился - если в 2009-2013 годах он составлял 12%, то теперь подскочил до 75%.

На Россию теперь приходится 21% мирового рынка торговли оружием. Доля Америки составляет 36% - за последние 5 лет страна увеличила объем продаж на 29%. Американское оружие продается как минимум в 98 стран, причем более половины (52%) - на Ближний Восток.

Третье место по объему экспорта занимает Франция. Она нарастила продажи на 43% и охватила 6,8% мирового рынка. За Францией следует Германия (6,4%), показавшая рост на 13%.

Среди импортеров оружия преобладают ближневосточные государства. За 5 лет они увеличили покупки на 87%.

Мировой лидер по покупкам оружия Саудовская Аравия увеличила импорт на 192%, Египет (третье место) - на 206%, Израиль - на 354%, Катар - на 225% и Ирак - на 139%.


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