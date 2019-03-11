За счастье надо бороться! 3 Михаил Пастухов

11.03.2019, 11:00

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Михаил Пастухов

Приходит новое время.

Пользуясь случаем, поздравляю милых читательниц с Международным женским днем и желаю много улыбок, радости и счастья!

В этой статье о настоящем и будущем белорусских женщин.

Чего хотят женщины?

Ответ на этот вопрос знает каждая женщина. Попробуем угадать ее желания: подходящий мужчина; уютный домик-квартира; послушные дети; достаток в семье; уверенность в завтрашнем дне. Возможно, кто-то захочет продолжить список. Например, добавить необременительную работу, отдых в южных странах, здоровье. Однако это — проявление разных подходов к пониманию счастья.

Главное то, что мы от рождения имеем право на счастье и можем пользоваться им в любой момент жизни. Правда, при условии, если кто-то будем нам помогать в реализации этого сокровенного права. Хорошо бы взять в помощники государство. Кто, как не оно, должно денно и нощно заботиться о нас, своих гражданах: платить зарплату, пособия, пенсии, учить, лечить, веселить. Между тем особой заботы от этого отца-благодетеля мы не чувствуем. Наоборот, власть пытается выжать из граждан последние гроши в своих интересах.

В таких условиях у женщин остается последняя надежда на мужчин, которые по своему назначению должны стать их опорой и защитой.

Где найти мужчин?

Как недавно сообщил Белстат, на начало 2019 года в Беларуси проживает 4416 тысяч мужчин разного возраста. Их становится все меньше (всего 46,6% среди населения страны). Большинство из них живет в городах. Особенно им нравится город Минск, где сосредоточилось больше 20% от всего «мужского поголовья».

Белорусские мужчины предпочитают работать в строительстве, промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве. Многие заняты в информатике и связи. Однако больше всего мужчин в Беларуси носит форму — милицейскую, военную, следственную, кэгэбэшную, эмчээсную и др.

Можно догадаться, что больше всего мужиков скопилось в милицейском ведомстве, разделенном на десятки подразделений и служб. Раньше в нем насчитывалось более 100 000 сотрудников. Потом эту цифру стали постепенно уменьшать. Последняя информация на этот счет была озвучена министром внутренних дел Игорем Шуневичем 1 декабря 2016 года на телеканале «Беларусь-1». Оказалось, что в белорусской милиции всего около 40 тысяч сотрудников, включая и патрульные службы, и гаишников, и отряды специального назначения. При наличии такого количества милиционеров мы практически укладываемся в европейские стандарты (не свыше 500 сотрудников на 100 000 населения). Правда, остается вопрос: почему их так много на улицах белорусских городов, особенно в период проведения массовых протестных акций?

Что касается численности белорусской армии, то здесь больше открытости. На 1 января 2018 года в армии было «прописано» 65 тысяч человек, из них 46 тысяч военнослужащих. В компании «вооруженных мужиков» оказались более 4 тысяч женщин, из них более 600 имеют офицерские звания.

Как девушкам попасть в армию, к мужчинам? Для этого следует подать документы в Военную академию или попроситься на военные факультеты при вузах. Можно пойти и в академию МВД. Достаточно быть здоровой и спортивной. Четыре года учебы, и вы — офицер. В перспективе — возможность выйти замуж за офицера.

Не стоит забывать еще об одной армии мужчин — осужденных. Их тоже много: больше 30 тысяч сидит в колониях и тюрьмах. Каждый год их число прирастает на 10—12 тысяч. Среди них немало женихов, особенно среди тех, кто попадает в места не столь отдаленные по ст.328 УК («Незаконный оборот наркотических средств...»). Однако девушки не хотят связывать с ними свою жизнь и боятся их как прокаженных.

Такое же отношение и к мужикам, зависимым от алкоголя. Их число постоянно увеличивается по мере того, как на общество обрушивается поток алкогольных напитков. Известно, что на конец 2016 года на диспансерном учете в Беларуси состояло около 160 тысяч человек с алкогольной зависимостью. Еще 85 тысяч находились на профилактическом учете. Врачи-наркологи говорят, что число скрытых алкоголиков у нас в несколько раз больше. Около 7 тысяч таких бедолаг проходят «трудотерапию» в 9 ЛТП.

Не менее печально и то, что все больше белорусских мужиков уезжают на заработки в другие страны и поневоле выходят из разряда потенциальных женихов.

Так где искать мужиков? Ответ: здесь. Из тех, кто остался, кого не разобрали «щенками». Их совсем мало и не самых лучших. Но что делать?

За счастье надо бороться!

Почти пятимиллионное женское население Беларуси пока находится в инертном состоянии. Оно имеет слабые коммуникации. Женская активность почти на нуле. Мужчины от власти управляют по своему усмотрению. Женщины покорно принимают то, что им дают, и то, что им приказывают.

Однако приходит новое время. Оно открывает новые возможности. Пора подумать о себе и о своем праве на счастье. Беларусь — наш общий дом. В нем мы можем и обязаны навести такой порядок, какой нам хочется. И без женщин здесь не обойтись. Если мужики не могут обеспечить достойный уровень жизни и благополучие, то пусть за дело возьмутся женщины! Они также имеют право управлять государством, занимать в нем любые должности, в том числе быть президентами. Стоит им лишь активизироваться, объединиться и найти «крепкую» женщину, и она победит всех.

В качестве поддержки будущего женского движения за лучшую жизнь в Беларуси могу высказать несколько правовых предложений.

Во-первых, ввести квоты на женское присутствие в парламенте, правительстве, местных представительных и исполнительных органах. Хорошо было бы замещать должность президента по гендерному принципу: один срок — мужчина, другой — женщина.

Во-вторых, учредить должность омбудсмена по защите прав женщин во всех сферах деятельности, а заодно и прав детей. В качестве подходящей кандидатуры могу посоветовать Ирину Вештард, бывшего председателя БСДП (Грамада). Она навела порядок в партии, построив мужиков. Она может построить их и в масштабе страны.

В-третьих, принять закон о противодействии домашнему насилию, который без всякой мотивации был снят с повестки дня «палаты представителей».

В-четвертых, повысить размер пособия по рождению ребенка и выдавать материнский капитал сразу после выписки из роддома, если он будет использован на приобретение жилья или если расходы будут связаны с уходом за ребенком.

Кроме того, предлагаю снизить на энное количество лет пенсионный возраст для женщин, воспитавших двух и более детей. При этом время нахождения в отпуске за ребенком должно включаться в так называемый страховой стаж.

Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор «Свободные новости»