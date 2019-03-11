Как Лукашенко за «Майбах» отдал недра Беларуси 18 11.03.2019, 11:15

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История «подарков» российскому олигарху.

Российский бизнесмен в который раз удивил белорусов – на этот раз покупкой дорогого вертолета. Поскольку модель покрашена в цвета белорусского государственного флага, появились слухи, что вертолет Михаил Гуцериев купил не для себя.

Тем более, что по сообщениям СМИ вертолет AgustaWestland AW139 (цена на него начинается от $ 12 млн) видели над Острошицким городком, где находится резиденция Лукашенко.

UDF.BY рассказывает, какие покупки связывают российского олигарха и правителя Беларуси.

Подарки от Лукашенко

Михаил Гуцериев и Лукашенко подружились около двадцати лет назад, когда первый возглавил компанию «Славнефть», перерабатывавшую нефть на белорусских НПЗ.

Судя по словам Гуцериева, особой симпатией к Лукашенко он проникся, когда российские власти отстранили бизнесмена от должности, но это не сказалось на их отношениях с правителем Беларуси:

«Даже если вы потеряли должность, но вели себя честно и порядочно, ничего не изменится, вы будете с ним в добрых отношениях».

Уже после окончания истории с вынужденной эмиграцией из России в Великобританию Гуцериев чуть было не испортил контакты с Лукашенко. В 2011 году руководитель Беларуси рассказал о сандальной попытке российских олигархов купить «Беларуськалий»:

«Некоторые одурели и предложили одному вхожему ко мне богатому российскому человеку – сходите и предложите: 10 миллиардов платим и 5 – ему (Лукашенко), куда скажет. Он пришел ко мне, давно меня знает, извинялся… Я ему: Миша, я тебе не буду надевать наручники, но больше с такими идеями не приходи».

Но благосклонность диктатора к олигарху не исчезла. Главное ее свидетельство – передача права на строительство и управление Нежинским горнообогатительным комбинатом в Любанском районе. Без открытого конкурса, просто по договоренности.

«Ты один из немногих, кто получил белорусские недра», – заявил руководитель Беларуси Гуцериеву.

Более того, Лукашенко еще помог олигарху найти кредит для строительства, когда российский «Сбербанк» отказался от финансирования. После стараний белорусских властей Китайский банк развития выделил кредитную линию на $ 1,44 млрд. Сам олигарх вложит $ 600 млн.

Подарки от Гуцериева

Естественно, Лукашенко доверил олигарху грандиозный проект не по доброте душевной. Гуцериев, чья семья по версии журнала Forbes возглавляет рейтинг самых богатых в России ($ 5,97 млрд.), зарекомендовал себя человеком, готовым заниматься благотворительностью и делать диктатору подарки.

От переданного Лукашенко «Майбаха» бизнесмен открестился, но хватает и других презентов, сделанного от его имени.

Только за право заниматься проектом Нежинского горнообогатительного комбината Гуцериев обязался потратить порядка $ 250 млн на инфраструктурные проекты. В прошлом году олигарх подарил Любани многоквартирный дом, теперь строит в агрогородке Шершуны храмовый комплекс и новую школу в Минске.

Гуцериев однажды заявил:

«Лет 15 назад Лукашенко мне сказал удивительную фразу: «Миша, ты знаешь, мне от тебя ничего не надо. Я у тебя никогда ничего не просил и не попрошу лично. Но если ты где-нибудь увидишь, что лежит кирпич, подними и принеси его в Беларусь». Я был потрясен».

Но год назад в интервью tut.by сам же опроверг утверждение о том, что руководителю страны от его «ничего не надо»:

«Однажды Лукашенко мне сказал: «Слушай, на балансе моего управления делами есть база отдыха рядом с озером. Она очень запущенная. У нас нет денег, чтобы ее сделать. А ты тут уже пускаешь корни. Хватит мотаться. С утра прилетел, вечером обратно». Это была база отдыха «Красносельское», старое здание, которое я купил за деньги, заплатив в бюджет Беларуси».

В последние годы Гуцериев, по сути, спонсирует новогодние корпоративы у Лукашенко. На них выступали Григорий Лепс, Николай Басков, Стас Михаилов и другие известные и дорогие артисты. По словам олигарха, пели они бесплатно из-за дружбы с ним, но можно предположить, что звезды получили компенсацию другими способами.

Прошлым летом на празднике «Александрия собирает друзей» выступила Таисия Повалий, сотрудничающая с олигархом. Сам Гуцериев сидел рядом с Лукашенко.

Бизнес олигарха в Беларуси становится все более многопрофильным: поставки сырья на нефтеперерабатывающие заводы, Нежинский горнообогатительный комбинат, отель «Ренессанс», бизнес-центр, терминал для бизнес-авиации в минском аэропорту, ИТ-компании.