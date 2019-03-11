Гуаидо заявил, что Япония и Германия помогут разрешить энергокризис в Венесуэле
- 11.03.2019, 11:25
Президент Венесуэлы разрабатывает план, который «поможет вывести страну из тьмы».
Для разрешения кризиса с электроснабжением президент Венесуэлы Хуан Гуаидо попросил помощи у Германии и Японии. Эти страны выразили готовность поддержать Венесуэлу в поисках решения, ведутся консультации, написал глава Национального собрания в воскресенье, 10 марта, в Twitter, сообщает "Немецкая волна".
Позже Гуаидо сообщил, что данные консультации с этими странами позволили разработать "план, который выведет венесуэльцев из тьмы".
Las consultas con Japón y con Alemania nos han permitido trazar un plan con medidad que saquen a los venezolanos de la oscuridad.— Juan Guaidó (@jguaido) 10 марта 2019 г.
Gracias al Plan País hay mucho adelantado, pero todo esto pasa por el cese de la usurpación, mientras el Alto Mando sigue escondiendo al usurpador.
Как сообщал сайт Сharter97.org, президент Венесуэлы намерен на заседании Национальной ассамблеи Венесуэлы объявить о введении чрезвычайного положения.