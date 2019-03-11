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Гуаидо заявил, что Япония и Германия помогут разрешить энергокризис в Венесуэле

  • 11.03.2019, 11:25
Хуан Гуаидо
Фото: Carlos Becerra/Bloomberg

Президент Венесуэлы разрабатывает план, который «поможет вывести страну из тьмы».

Для разрешения кризиса с электроснабжением президент Венесуэлы Хуан Гуаидо попросил помощи у Германии и Японии. Эти страны выразили готовность поддержать Венесуэлу в поисках решения, ведутся консультации, написал глава Национального собрания в воскресенье, 10 марта, в Twitter, сообщает "Немецкая волна".

Позже Гуаидо сообщил, что данные консультации с этими странами позволили разработать "план, который выведет венесуэльцев из тьмы".

Как сообщал сайт Сharter97.org, президент Венесуэлы намерен на заседании Национальной ассамблеи Венесуэлы объявить о введении чрезвычайного положения.


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