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Круче Диснейленда: самые интересные в мире парки развлечений

  • 11.03.2019, 11:50

Блогер рассказала, какие места могут посоревноваться с Диснейлендом.

Где живет настоящая сказка? Миллионы людей скажут: "В парках Диснея!" Но не только там. Есть и другие места, которые способны конкурировать с Диснейлендом масштабами приключений и умопомрачительным волшебством, пишет «Сегодня».

Блогер Дарья Бикбаева составила список парков развлечений, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни:

Universal Studio

Это сеть тематических парков старейшей киностудии Голливуда. Там вы можете посетить локации, связанные с самыми любимыми фильмами и мультиками: от "Индиана Джонс" до "Гадкий Я". Парки выросли из экскурсий, которые проводили в кинопавильоны. Два парка Universal Studios расположены в США, один в Сингапуре и один в Японии.

Ocean Park

Три в одном: огромный парк развлечений, океанариум и зоопарк с морскими животными. Второй по величине и популярности парк развлечений в Гонконге после Диснейленда. Заповедник морских львов, спуск на лодке со скоростью 85 км/ч, Южный и Северный полюс в миниатюре, театр дельфинов и катание на воздушном шаре – это несколько из сотен развлечений!

Gardaland

Наверняка вы знаете про красивейшее озера Гарда в Италии. А знаете ли вы, что прямо на озере стоит парк развлечений Gardaland со своим аквапарком, аквариумом и отдельной зоной для малышей?

Ferrari Land

Это часть знаменитого парка Port Aventura в Испании. Он открылся не так давно – в апреле 2017 года, и на данный момент считается самым инновационным развлекательным пространством в мире. Там можно прокатиться на самом высоком в мире и самом быстром вертикальном ускорителе Red Force (за 5 секунд вы взлетите на 112 метров!), испробовать вместе с детьми тренажеры пилотов Формулы 1, самим поменять колеса на болиде и погонять на настоящем гоночном треке.

Legoland

Парк, где все сделано из Lego, обязателен к посещению для маленьких и взрослых любителей конструктора! Парки Legoland есть в Европе, Азии, США и в Дубае. Первый и самый большой находится в Дании. На его строительство ушло 45 млн блоков Лего! А самый живописный – в Малайзии, где объекты парка чередуются с экзотическими тропическими растениями, водоемами и фонтанами.


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