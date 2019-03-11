Минским школьникам предлагают котлету «Загадку» и шницель «Карпыч» 11.03.2019, 11:57

Иллюстрационное фото tut.by

Школьные столовые столицы ввели новое меню.

В меню минских школьников с 11 марта появились новые блюда. Об этом БелТА сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Специалисты апробировали новые блюда с 18 февраля на учениках 20 минских школ и гимназий. По результату обследования в двухнедельное меню включили салаты "Весенний" и "Свежесть", котлету "Отличник", колбаску "Переменка", шницель "Карпыч", котлету "Загадка", бабку картофельную "Школьную", кашу "Солнечную", "Манник ванильный", сдобу "Улыбка", кекс "Зебра", сладость мучную "Медовичок". Их можно будет купить и в буфетах.

Новое меню будет действовать до конца учебного года.