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США готовятся наложить санкции на «Северный поток-2»

  • 11.03.2019, 11:59

Под прицелом – компании, занимающиеся прокладкой труб и финансированием проекта.

США готовятся наложить санкции на компании ЕС, софинансирующие российский трубопровод "Северный поток-2", а также компании, участвующие в прокладке труб в Балтийском море.

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в США.

Санкции могут повысить напряженность между Берлином и Вашингтоном на фоне длительного спора об американских пошлинах на немецкие автомобили, отмечается в материале. США утверждают, что трубопровод является стратегическим риском энергетической зависимости от России.

"Северный поток-2" - совместный проект на $11 млрд российского "Газпрома" и пяти западных энергетических компаний: австрийской нефтяной компании OMV, немецкого химического гиганта BASF-Wintershall, немецкого энергетического концерна Uniper, французской компании Engie и британско-голландской Royal Dutch Shell.

Согласно текущему плану, "Северный поток-2" должен быть готов к концу 2019 года.


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