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Николай Дедок: Власти осознают, какую опасность для них несет свободный Интернет

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  • 11.03.2019, 12:00
Николай Дедок

Активист борется с провокациями силовиков.

Бывший политзаключенный Николай Дедок рассказал сайту palitviazni.info о том, почему в последнее время на него усилилось давление со стороны силовиков.

На днях суд Центрального района оштрафовал Николая Дедка на 25 базовых величин за участие в акции «Свободу политзаключенным», которая прошла на Октябрьской площади Минска.

«На данный момент имею три административных дела за посты в социальных сетях, задержание и штраф за пикет, а также еще два протокола за посты в соцсетях, по которым еще не прошли суды, - говорит Николай Дедок. - Связываю это прежде всего с тем, что я анархист и вслух заявляю о своих убеждениях, выступаю с ними публично.

Также, думаю, государство, осознав, какую опасность несет свободный Интернет и социальные сети, пытается взять их под контроль одним доступным для себя способом: административно-полицейским. Отсюда и усиление давления на тех, кто распространяет альтернативные взгляды в Интернете».

Николай Дедок отмечает, что он не первый и не последний, на кого давят по этому поводу.

«Очевидно также, что милицию напряг флешмоб против закона об экстремизме, в котором приняло участие уже довольно много людей, и, надеюсь, примет еще больше, - добавляет собеседник. - Думаю что давление на меня лично будет нарастать, так как впереди и День Воли, и Европейские игры, и выборы.

Однако в какой степени оно усилится, будет зависеть от того, насколько сильна будет поддержка правозащитников, журналистов и соратников, сколько людей примет участие в флешмобе. Ведь одно дело - прессовать одного «экстремиста», и совсем другое дело, если таких будет пятьдесят или сто».


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