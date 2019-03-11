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СМИ: Китай может примирить Индию и Пакистан

  • 11.03.2019, 12:03

Пекин собирается повлиять на обе страны.

Китай выразил намерение взять на себя роль посредника в урегулировании пакистано-индийского конфликта, который возник после террористического акта в спорной провинции Джамму и Кашмир, взаимных авиаударов и артобстрелов; ситуация между двумя ядерными державами может скатиться к войне, и Пекин намерен не допустить такого сценария, сообщает Global Times.

Издание отмечает, что Китай не собирается занимать чью-либо сторону в конфликте, даже несмотря на хорошее военно-техническое сотрудничество с Пакистаном и пограничные трения с Индией в прошлом, а планирует повлиять на обе стороны с целью их примирения.

"У Пекина есть интерес в деэскалации этого двустороннего конфликта, в улучшении ситуации при борьбе с терроризмом – поэтому Китай будет выступать в качестве посредника, способствующего снижению напряженности", – говорится в публикации.

В конфликтующих странах мнения по поводу помощи Китая разделились: Пакистан полностью поддерживает позицию КНР в то время, как в Индии не все довольны инициативой Пекина, так как усматривают в этом геополитическую угрозу.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились в конце февраля.

26 февраля Индия сообщила, что нанесла удары по лагерю боевиков в пакистанской части Кашмира в ответ на атаку боевиков, в результате которой погибли 40 индийских военных. Затем Пакистан заявил, что ответ на вторжение в свое воздушное пространство пакистанские военные сбили два индийских военных самолета. В результате на территории Пакистана оказался индийский пилот одного из сбитых самолетов, которого в целях деэскалации конфликта 1 марта Пакистан вернул Индии. После этого напряженность между странами стала ослабевать, в частности, было восстановлено закрытое ранее железнодорожное движение.


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