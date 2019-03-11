Лев Рубинштейн: Молодежь вышла против «партии прошлого» 3 11.03.2019, 12:15

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Лев Рубинштейн

История с интернетом пробудила совершенно разные слои населения РФ.

В митинге против изоляции рунета на проспекте Сахарова в Москве принял участие поэт и публицист Лев Рубинштейн. В интервью RFI он рассказал о своих впечатлениях об этой акции, на которую, по данным «Белого счетчика», вышли более 15 тысяч человек.

«Первое, что меня приятно поразило, это значительное и заметное количество совсем молодых людей, c волосами разных цветов — все как надо. Я понял, что эта история с интернетом, кажется, наконец-то пробудила совершенно разные слои населения, особенно молодых, для которых интернет это почти врожденная среда обитания. Они в этом выросли и совершенно не собираются с этим расставаться. Мне кажется, их наконец-то пробило на что-то», — отметил Лев Рубинштейн.

«Это (интернет — RFI) касается всех, кроме совершенно замшелых представителей власти, которые просто не знают, что это такое. (…) Люди, представляющие собой современность во всех ее проявлениях, отстаивают свои права по отношению к «партии прошлого», — добавил поэт.

Московский митинг прошел по инициативе Либертарианской партии и был согласован с местными властями. Как сообщает ОВД-Инфо, в Москве задержали в общей сложности около 30 человек. Среди них — те, кто раздавал воздушные шарики перед началом митинга. Воздушные шарики у задержанных изъяли и погрузили в автозаки. По словам одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова, полиция объяснила, что это «беспилотное летающее средство». Им вменяют нарушение правил проведения акции.

Уже во время митинга задержали еще одного человека, полицейские уволокли его в автозак, держа за руки и за ноги, передает «Дождь». А после окончания митинга полиция задержала еще 13 человек, сообщили организаторы. «Радио Свобода» сообщает, что среди задержанных корреспондент радиостанции Андрей Киселев.