Белорусская вертикаль ведет себя как слон в посудной лавке 1 Алесксандр Шагун

11.03.2019, 12:23

1,789

Как местные чиновники пытаются изжить «строптивого управдома».

Если вы соскучились по ухоженности и опрятности многоквартирного городского дома, то советуем заглянуть сюда, в обычный минский двор в спальном районе. Несмотря на оттепель и почерневший снег, двор поражает порядком и ухоженностью. Даже серой зимой видно, как много здесь деревьев, аккуратно подстриженных кустарников, вечно зеленых хвойников…

— А вы загляните сюда под Новый год или после него — везде огоньки, гирлянды, сверкает иллюминация, — охотно поведала мне местная говорливая бабулька, подробно расписывая местные красоты. — У соседей — тусклая темень, а в нашем доме сияют огни...

К этой красоте приложила руку она, «строптивый управдом», а точнее, председатель правления товарищества собственников жилого дома №18 по ул. Алибегова Людмила Владимировна Герасименя. Кстати, в это товарищество входят и еще три соседних многоэтажных дома.

46 рублей за «трешку»

Но обо всем по порядку. С тех пор как председателем была избрана Людмила Владимировна, а случилось это в 2012 году, ежемесячные счета на оплату жилищно-коммунальных услуг, те самые «жировки», хотя и возрастали (как и в целом по стране), но тяжелели куда медленнее, нежели повсеместно.

Так, средняя плата за трехкомнатную квартиру с несколькими зарегистрированными гражданами за прошлый месяц составила примерно 46 рублей. Посмотрите, уважаемые читатели, в свои «жировки», и вы убедитесь, что это не так уж много по нынешним временам. В 46 рублей, как правило, не укладываются и владельцы типовых двухкомнатных квартир.

Разумеется, что манна небесная не свалилась, что называется, с неба. Вступив в должность председателя, Людмила Владимировна постепенно навела в своем хозяйстве порядок. Например, в ТСЖ числилось шесть плохо эксплуатируемых квартир и административных помещений. Все это оперативно сдавали в аренду под жилье либо офисы. Финансовые показатели сразу же улучшились. За счет подобных «сусеков» только в 2017 году товарищество дополнительно собрало 43 318 рублей.

Людмила Владимировна нашла и еще один скрытый резерв. Так, абсолютное большинство организаций собственников жилых домов в Минске и в республике учет, расчет и начисления в «жировках» платы за пользование жилым помещением передали в государственные расчетно-справочные центры. Товарищество дома №18 делает это само. И экономит на подобных операциях 3,55% от денежных средств с оборота начисленных услуг. Изжили здесь и поборы, которыми грешат другие товарищества, значительно увеличивая «жировки» по эксплуатации общего имущества, оплате аварийных служб, сигнализации и т.д.

За счет доходов товарищества частично возмещаются расходы жильцов на техобслуживание домов, лифтов и электроэнергию, санитарное содержание вспомогательных помещений.

Проверки, проверки, проверки…

Однако не все столь безоблачно в жизни нашей героини и возглавляемого ею товарищества. Еще в 2013 году была проведена проверка правильности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги Министерством жилищно-коммунального хозяйства. Аналогичную проверку в том же году провела и ревизионная комиссия товарищества.

Нарушений не выявлено.

В 2015 году прошла проверка со стороны объединения «Минское городское жилищное хозяйство» по поручению Мингорисполкома.

Нарушений также не было выявлено.

Проведены аудиторские проверки хозяйственной и бухгалтерской деятельности за 2014-й, 2015-й, 2016-й и 2017-й годы.

В декабре 2016 года администрация Московского района Минска провела плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности организации фактически за три года.

Нарушений не было.

Но вот наступил 2018 год, в котором случились аж три проверки сотрудниками Минского городского жилищного хозяйства и администрации Московского района.

Акт, по словам Людмилы Владимировны, представлен для ознакомления в товарищество только по первой проверке. С двумя остальными актами даже не ознакомили.

Я изучил имеющийся документ. В нем, в частности, указано, что в 2017 году произведены работы по ремонту стыков стеновых панелей и кровли балконов верхних этажей в домах товарищества. Отнесены данные работы по графе капитальный, а не текущий ремонт, что является нарушением соответствующих инструкций.

Указаны и некоторые другие недостатки, предложено их устранить.

Однако серьезных проблем, промахов, просчетов, за которые можно было отстранить от работы председателя правления товарищества, лишить его властных полномочий, в этой справке я не увидел.

Тем не менее 28 августа 2018 года администрацией района принимается решение — назначить государственное коммунальное хозяйство «ЖКХ №1 Московского района г. Минска» уполномоченным лицом по управлению общим имуществом товарищества собственников жилого дома №18 по ул. Алибегова и в установленном порядке передать ЖКХ техническую, бухгалтерскую и иную документацию, а также печать товарищества. Восприняла это и сама Людмила Владимировна, и члены правления, как в той крылатой фразе: «Караул! Грабят!».

«Боевые листки»

Не найдя других аргументов в борьбе с выкручиванием рук чиновниками, она напрямую обратилась к своим жильцам, собственникам 515 квартир товарищества. И начала выпускать «газеты-молнии» под названием «Новости».

Всего жильцы получили четыре таких «боевых листка». Граждане, писала председатель, наше товарищество лишают полномочий, забирают печать и документацию, хотят передать госорганизации, по сути, большому ЖЭСу, изымают наши деньги. Люди, поймите, вы лишаетесь имущества, построенного за ваши кровные, лишаетесь доходов за счет отъема ваших квартир и офисов у товарищества…

Друзья мои, как набат звучало в «боевых листках», передача документов и печати больно ударит по нашей организации, повлечет за собой штрафные санкции поставщиков услуг, налоговых органов… Невыплату заработной платы дворникам, уборщицам, рабочим, а также налогов. Правление всеми силами пытается сохранить наше общее недвижимое имущество, денежные средства, товарно-материальные ценности товарищества…

Здесь следует отметить, что все годы товарищество работало с прибылью и не только исправно обслуживало жильцов, делая территорию и дворы все более ухоженными, а «жировки» подъемными, но немало выплачивало и выплачивает налогов государству, не получая при этом от него ни льгот, ни субсидий, ни прочих преференций в отличие от государственных коммунальных служб.

Вслед за выпуском «молний-новостей» правление товарищества провело опрос жильцов: желают ли они отдавать управление своим имуществом в государственное ЖКХ и обслуживаться в ЖЭС?

Опросить удалось собственников 157 квартир, лишь четверо согласились перейти под крыло государства.

Вертикаль ведет себя как слон в посудной лавке

Несмотря на все эти «соцопросы», районная властная вертикаль в лице коммунального унитарного предприятия ЖКХ №1 попыталась протолкнуть своего председателя в товарищество собственников дома №18 по ул. Алибегова под новый 2019 год. Надеялись, что перед праздником люди пойдут против заупрямившегося «управдома» и поддержат предложенную кандидатуру.

Но не тут-то было. Жильцы не захотели портить себе и своей председательше Новый год. Они проигнорировали навязанное сверху собрание. Явка, как пишется в отчетах, составила лишь 8,9 процента. Инициаторы вынуждены были признать, что общее собрание провалилось.

Всем нам хочется жить в уюте…

Разумеется, я далек от мысли, что Людмила Герасименя — идеальный герой, как говорится, человек. Но не ошибается тот, кто не работает. Например, несколько лет кряду она не в состоянии поднять людей и привести их на общее собрание. Но такие у нас люди, не очень, мягко говоря, активные. Приходится проводить «сходки» с помощью письменного опроса и голосования. Имеются и другие административные просчеты.

Случилось так, что «председательша» сколотила вокруг себя и своеобразную «оппозицию» — группу жалобщиков, засыпающих письмами районную администрацию, городское жилищное объединение и прочие инстанции.

Мне показали образцы этих «перлов». Как правило, они написаны словно под копирку, в основном без фамилий и конкретных подписей жильцов. Известные всем факты передергиваются и перекручиваются, дабы любыми путями очернить председателя, принизить ее.

Людмила Владимировна, к счастью, не озлобилась против жильцов-жалобщиков, пошла навстречу людям, написав в одном из своих «листков-новостей»: «Уважаемые жалобщики! Уважаемые соседи! Подумайте, вы кляузничаете и хотите добиться банкротства и краха нашей маленькой, прибыльной фирмочки — с деньгами на счетах, с чистыми дворами, подъездами и мусоропроводами нашего общего дома и предприятия, — в результате вы лишь пострадаете сами. И платить станете больше! И жить будете в грязи!»

Все жильцы надеются, что ничего подобного в товариществе не произойдет. Такие люди, как Людмила Владимировна, нужны и хорошим спокойным жильцам, и непоколебимым жалобщикам. Ибо все мы хотим, чтобы о нас заботились, ухаживали и даже лелеяли. И всем нам нужна такая малость, как доброе к нам отношение, доброе слово и, наконец, чистый подъезд.

Александр Шагун, «Свободные новости»