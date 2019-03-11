Выборы президента Украины: рейтинг Гриценко значительно вырос 4 11.03.2019, 12:29

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Опубликованы новые данные соцопросов.

В президентском рейтинге в Украине лидером по-прежнему остается шоумен Владимир Зеленский, а вот нынешнего президента Петра Порошенко подвинула на третью позицию лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Зеленского готовы поддержать на предстоящих выборах 24,7% избирателей, среди тех, кто уже определился и намерен голосовать. За Тимошенко будут голосовать 18,3% респондентов, а за Порошенко — 16,8%.

На четвертой позиции в рейтинге оказался лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко (10,3%). Далее следуют Юрий Бойко (9,9%), Олег Ляшко (5,7%). Остальные кандидаты в президенты не получают поддержки более 5% избирателей.

По мнению большинства опрошенных, следующим президентом Украины станет Порошенко. Так считают 22,0% респондентов. 20,4% заявили, что президентом будет Тимошенко и 17,5% опрошенных назвали будущим главой государства Зеленского.

Напомним, что по данным последнего соцопроса, проведенного группой «Рейтинг», Владимира Зеленского поддерживали 25,1% граждан. Второе место в рейтинге делили между собой Порошенко и Тимошенко — 16,6% и 16,2% соответственно.