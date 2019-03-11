«Работаю на двух должностях, а получаю гроши» 9 11.03.2019, 12:42

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Инженер по охране труда рассказала правду о своих доходах и расходах.

Жительница города Барановичи, которая работает инженером по охране труда и еще секретарем на полставки, рассказала intex-press.by, сколько зарабатывает, почему не ходит в магазины низких цен, в чем себе не может отказать и на чем экономит:

- В школьные годы я мечтала работать в туристической сфере. И после учебы подала документы в вуз на международный туризм, но осуществить детскую мечту не удалось: конкурс был большой, и мне не хватило несколько баллов, чтобы пройти на бюджет. Я подала документы в педагогический колледж на учителя начальных классов. По профессии отработала только два года по распределению. Двух лет хватило, чтобы понять: быть учителем – не мое.

Мне по-прежнему хотелось работать с туристами, но найти место в турагентствах города было нелегко. После нескольких неудачных попыток устроиться турагентом я стала рассматривать любые вакансии. Спустя некоторое время нашла место инженера по охране труда в одной из организаций города. Сидеть без работы я уже не могла, поэтому решила устроиться хоть туда. Заработная плата на этой должности небольшая, пришлось устроиться в этой же организации еще на 0,5 ставки секретарем.

Заработок – 420 рублей. Тружусь на двух должностях, работы много, а получаю гроши. Этих денег и на меня одну вряд ли хватало бы. Если бы не хорошая зарплата у мужа, не знаю, как бы мы жили.

На мне мобильная связь и рассрочка за стиралку

Полтора года назад мы с мужем оформили кредит и купили квартиру. Долго делали ремонт и совсем недавно смогли переехать. Платежи за кредит и коммуналку оплачивает муж, я же каждый месяц стараюсь купить какие-нибудь мелочи – шторы, посуду и т.д. – в дом, чтобы сделать его уютнее. Выделяю на это из зарплаты около 70 рублей и присматриваю что-нибудь на рынке или в торговых центрах. В магазины низких цен принципиально не хожу: там хоть и продают те же вещи, но их качество меня не устраивает.

На себя я также взяла оплату мобильной связи. Каждый месяц за нас с мужем плачу 40 рублей. Тариф такой, что позволяет пользоваться бесплатными минутами и безлимитным интернетом. Кроме этого, из своей зарплаты я выплачиваю рассрочку за стиральную машину – 60 рублей.

Печенье и конфеты только для гостей

Основная по значимости статья расходов — продукты. На них в месяц только из моей зарплаты уходит 160 рублей. В магазин я хожу 1–2 раза в неделю и покупаю продукты по мере необходимости. Обязательно обращаю внимание на акции и скидки.

В холодильнике у нас всегда есть мясо — курица или свинина. Свинину покупаем редко, но сразу в больших количествах, чтобы хватало надолго. Курицу беру раз в неделю – так же, как и хлеб, сливочное масло и колбасу. Картошку не покупаем, она с родительского огорода. Зимой не приобретаем свежие овощи – едим соленья, которые заготовили летом.

От чего мы с мужем не можем отказаться, так это от фруктов: бананов, мандаринов, апельсинов, киви. Обычно берем сразу килограмм или два и растягиваем удовольствие на несколько дней.

Сладости практически не покупаем. Печенье или конфеты появляются на нашем столе только когда ждем гостей.

Бытовую химию – на акции

В магазинах бытовой химии и косметики в месяц оставляю в среднем 20 рублей. Товары беру только акционные – дешевле. На дорогой шампунь или стиральный порошок известной марки не смотрю. Покупаю белорусское, которое стоит в несколько раз дешевле.

Не вижу смысла гоняться за брендами, когда можно найти какое-нибудь средство не худшего качества.

Этого же правила придерживаюсь и при выборе косметики. Одежду и обувь покупаем на зарплату мужа.

В салоны красоты не хожу

Как и любая девушка, я стараюсь уделять внимание своему внешнему виду. Конечно, в салоны красоты я не хожу – не с моим заработком, а ищу людей, которые оказывают услуги на дому. Каждый месяц делаю маникюр, привожу в порядок брови. Раз в несколько месяцев хожу в парикмахерскую, чтобы сделать стрижку. А вот волосы крашу дома сама. Потому что, во-первых, я умею это делать, а во-вторых, не хочется переплачивать.

На работу добираюсь на общественном транспорте, поэтому ежемесячно приобретаю проездной.

Раз в месяц мы с мужем стараемся выбраться в кино, сходить с друзьями в клуб или кафе. Эти траты полностью взял на себя муж. Семейные праздники мы стараемся проводить дома, иногда выезжаем к родителям.

Хотелось бы какую-то сумму еще откладывать, но не получается.