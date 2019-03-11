«Новая газета» опубликовалa еще два видео пыток в российской тюрьме 1 11.03.2019, 12:47

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Исправительная колония №1 Ярославской области

Фото: ТАСС

Новые факты насилия в ярославской колонии.

Юристы фонда "Общественный вердикт" передали в редакцию "Новой газеты" новые видео издевательств над заключенными в исправительной колонии №1 Ярославской области, сообщает "Радио Свобода".

На первом трехсекудном фрагменте видео запечатлено, как обнаженный мужчина сидит на корточках перед сотрудниками в форме. Затем один оперативник говорит человеку с регистратором "Выключай". На втором отрывке уже сильно избитого заключенного заставляют выкурить сигарету за другим осужденным. "Нас тут сорок, а ты один", — говорит один из сотрудников.

Осторожно, сцены насилия!

Правозащитники выяснили, что на видео попали издевательства над заключенным ярославской колонии Павлом У., который освободился летом прошлого года. После освобождения он стал заявителем фонда "Общественный вердикт" и дал подробнейшие показания.

В феврале 2017 года сотрудники колонии попытались вывести Павла У. из камеры для физического наказания. Он отказался выходить , его вытащили силой и отвели в камеру ШИЗО, расположенную прямо напротив "класса воспитательной работы", известного по видео пыток заключенного Евгения Макарова. По словам Павла У., дверь в камеру была открыта, и он мог наблюдать, как в классе начали собираться сотрудники с дубинками, киянкой (деревянный молоток) и куском фанеры. Заключенного раздели, завязали рот большим вафельным полотенцем, положили на парту и начали избивать. По словам Павла У., он дважды терял, тогда его снимали с парты и обливали водой.

Вторая запись, предоставленная правозащитниками "Новой газете", осуществлена на видеорегистратор сотрудника администрации Владимира Костюка. На ней он избивает заключенного Павла Соколова, у которого была тяжелая травма головы. Как стало известно "Новой газете", что позже Владимир Костюк был уволен из колонии.

Осторожно, сцены насилия!

Правозащитники полагают, что, по крайней мере, одна из этих записей уже имеется в распоряжении правоохранительных органов. Однако управление Федеральной службы исполнения наказаний не сочло необходимым сообщить о его содержании. В "Новой газете" считают, что только публикация видео гарантирует возбуждение уголовных дел о пытках заключенных.

В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео пыток заключенного ярославской колонии №1 Евгения Макарова. Он заявлял о систематических издевательствах со стороны сотрудников ИК еще в 2017 году, однако Следственный комитет завел уголовное дело лишь после обнародования видеодоказательств – их удалось добыть юристу "Общественного вердикта" Ирине Бирюковой. По этому уголовному делу арестовано больше 15 сотрудников ФСИН.