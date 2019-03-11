Жители Слонима требуют убрать «Табакерки» 7 11.03.2019, 12:51

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Чиновники пытаются увильнуть от решения проблемы.

«Прекратить массовое пропаганду курения в Слоним, уберите табачные киоски «Табакерка» и «Табак» - под таким обращением к властям подписались более 550 жителей Слонима, сообщает сайт pyx.by.

«Торговые объекты «Табакерка» устанавливают на остановках общественного транспорта, вблизи школ, детских садов, учреждений торговли и здравоохранения в ряде городов Беларуси. Подобная практика реализации табачной продукции дискредитирует идею здорового образа жизни», - считают слонимские активисты.

Таких киосков в городе уже 13. В конце февраля активист движения «За свободу» Александр Масюк отправил обращение в районный и областной исполкомы, а также местным «депутатам».

«На основании ст. 41 Закона «О местном управлении и самоуправлении», который устанавливает, что исполкомы обеспечивают оздоровление граждан, осуществляющих контроль в области здравоохранения и в других областях, затрагивающих вопросы местного значения, просим вас рассмотреть этот вопрос, и решить его в пользу здорового образа нашего города. То есть принять меры, направленные на недопущение открытия и функционирования киосков «Табакерка» и «Табак» в городе Слониме. «Требуем убрать с территории города Слонима табачные киоски «Табакерка» и «Табак», - написали среди прочего в обращении слонимцы.

В Слонимском райисполкоме, откуда пришел ответ за подписью заместителя председателя райисполкома Владислава Гершгорина, пояснили, что киоски «Табакерка» сдаются в аренду, а также напомнили, что нельзя употреблять в названиях наименований табачных изделий.

«Табак - это вид табачного изделия, поэтому называть этим словом торговые объекты и использовать эти названия на вывеске будет запрещено. В то же время, табакерка не является наименованием вида табачного изделия (представляет собой емкость для хранения табака) и, соответственно, этот запрет не будет распространяться на соответствующие названия торговых объектов», - заключил Гершгорин.

Масюк назвал этот ответ нелепой отпиской местных чиновников. «Все что можно понять из «ответа», это то, что властям наплевать на требования и мнения местных жителей. Такое отношение местных властей к мнениям граждан, еще раз доказывает, что назначенные сверху чиновники работают не в интересах граждан», - подчеркнул активист движения «За свободу».

«Непонятно, - добавил Масюк, - почему бездействуют местные «депутаты», так называемые «народные избранники», среди которых, между прочим, есть педагоги и врачи? «Кто, как не они должны отстаивать интересы местных жителей?» - спросил активист.

Он напомнил, что ранее заместитель начальника отдела торговли Слонимского райисполкома Денис Мелкумян признался, что решение о размещении табачных киосков принималось всеми членами Слонимского райисполкома. «В состав Слонимского райисполкома, помимо прочих, входит начальник управления образования, а также начальник спорта и туризма Слонимского райисполкома. Неужели, и они проголосовали за установление в Слониме киосков «Табакерка»?» - спросил Александр Масюк.

Активист планирует обжаловать этот ответ и ждет реакции «депутатов» и других чиновников.