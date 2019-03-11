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Стало известно, какой будет погода на неделе

  • 11.03.2019, 13:09

И не зима, и не весна.

На этой неделе в Беларуси ожидается неустойчивая погода. В первой половине недели под влиянием воздушной массы скандинавского происхождения в ночные часы будет подмораживать, а во второй половине недели погодные условия будут в основном определять атмосферные фронты, которые принесут осадки и более теплый воздух с Западной Европы, и температурный фон начнет повышаться. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет Минприроды.

Во вторник, 12 марта, местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег, по северу страны — с порывистым ветром. Ночью и утром подморозит, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью понизится до 0…−5°С, максимальная температура днем 0…+5°С.

13 марта, в среду, ночью в отдельных районах Витебской области пройдет кратковременный снег, днем местами, преимущественно по западной половине Беларуси, ожидаются кратковременные осадки — мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью понизится до −2…9°С, максимальная температура днем — 0…+7°С.

14 марта, в четверг, атмосферные фронты принесут на большую части территории страны кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), которые днем по западной половине Беларуси будут сопровождаться порывистым ветром. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −4…+2°С, максимальная температура днем +2…8°С, в юго-западных районах +9…10°С.

В пятницу, 15 марта, в ночные часы местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −3…+3°С, максимальная температура днем +3…9°С.


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