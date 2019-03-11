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В Шотландии хотят инициировать второй референдум о независимости

  • 11.03.2019, 13:18

Инициатором выступает Шотландская национальная партия.

Шотландская национальная партия намерена инициировать проведение второго референдума о независимости Шотландии от Великобритании после Brexit. Об этом заявил пресс-секретарь партии депутат Иэн Блэкфорд в интервью ВВС 10 марта, сообщает Гордон.

По его словам, партия в сотрудничестве с другими политсилами сделает все возможное для того, чтобы остановить Brexit.

Народ Шотландии должен сам определить свое будущее, отметил Блэкфорд.

Планируется, что на следующей неделе в британский парламент будет внесена поправка, требующая признания того, что шотландский народ на референдуме проголосовал за сохранение Шотландии в составе Великобритании в ЕС.

В сентябре 2014 года шотландцы уже проводили референдум о независимости. Тогда 55% жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.


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