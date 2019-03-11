«Оруэлл отдыхает»: жителя Рогачева ждет суд за комментарий в соцсети 2 11.03.2019, 13:30

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Сергей Алексейков

Скоро в Беларуси запретят сказку о Буратино?

Как сообщает «Гомельская весна», в суде Рогачевского района 19 марта начнется административный процесс в отношении местного жителя Сергея Алексейкова. Против него составили административный протокол, обвиняв в распространении экстремистских материалов (статья 17.11 КоАП).

27 сентября прошлого года на своей странице в соцсети «Фейсбук» мужчина поделился публикацией заблокированного сайта анархистской группы «Прамень».

«В райотделе капитан милиции Дмитрий Мозоковский предъявил скан моей странички в Фейсбуке. Комментируя в группе «За Европейскую Беларусь» материал под названием «Спецназовец из Слуцка до смерти забил двухлетнюю дочь», я написал: шунявский «театрал». Оказалось, что эта информация из заблокированного сайта анархистов, который включен в список экстремистских», – объясняет Сергей Алексейков.

Согласно ч.2 статьи 17.11 КоАП распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, влечет штраф от 10 до 50 базовых величин или даже административный арест до 15 суток.

Напомним, ранее по отношению гомельчанина Петра Марковского началось административное дело после того, как он разместил на своей странице в «Фейсбуке» советы от анархистов.

Правозащитник Леонид Судаленко в иронической форме предположил, что скоро в Беларуси запретят сказку о Буратино, ведь там есть слова «солнце еще не взошло, а в стране дураков уже кипела работа».