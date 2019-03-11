Венесуэла остановила экспорт нефти из-за отсутствия электричества 11.03.2019, 13:31

1,023

Нефтяные предприятия страны прекратили работу.

Беспрецедентный по продолжительности энергетический кризис в Венесуэле, оставивший без света 30-миллионную страну, довел до полноценного коллапса последнюю работоспособную отрасль экономики – нефтяную, пишет finanz.ru.

Из-за отсутствия электричества приостановлена отгрузка нефти на экспорт с крупнейшего в Венесуэле терминала Хосе в штате Ансоатеги, сообщает Argus со ссылкой на представителей государственной нефтяной корпорации PDVSA.

Из-за «блэкаута», который поразил большую часть страны 7 марта, остановлены предприятия, где тяжелая венесуэльская нефть смешивается с легкими сортами, что делает ее пригодной для экспорта.

Не работают совместные заводы PetroPiar с Chevron, PetroMonagas с «Роснефтью», Sinovensa с китайской CNPC и PetroCedeño с Total и Equinor суммарной мощностью 610 тысяч баррелей в день. Также остановлен нефтехимический завод Pequiven в Хосе.

PDVSA с субботы работает над восстановлением снабжения по линии Барбакоа-Хосе, однако многочисленные тесты оказались безуспешными.

В январе Венесуэла экспортировала 940 тысяч баррелей нефти в день. По сравнению с декабрем поставки рухнули на 40% на фоне санкций в отношении PDVSA, введенных администрацией Дональда Трампа.

Из-за отсутствия электричества практически остановил работу главный аэропорт Каракаса Маикетия; по всей стране наблюдаются перебои с поставками питьевой воды и топлива - из 1800 заправок, как отмечает Reuters, работают не более 100.

В столице зафиксированы случае мародерства: разъяренная толпа разграбила супермаркет на юго-востоке города, вынудив полицию применить оружие. Ряд магазинов начали бесплатно раздавать остатки еды, сохранить которую невозможно из-за неработающих холодильников.

С понедельника в стране приостанавливают предприятия, отменяются занятия в школах и высших учебных заведениях, объявил министр информации Хорхе Родригес.

Из-за отсутствия электричества в больницах погибли как минимум 17 человек, которым врачи не смогли оказать помощь в условиях неработающего оборудования, объявил на митинге в воскресенье лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя президентом в январе. Коллапс водопроводной системы грозит вспышкой малярии, лихорадки денге и других опасных заболеваний.

В ходе митинга сторонники Гуайдо призвали его как председателя Национальной ассамблеи ввести в действие 187 статью конституции, позволяющую парламенту одобрить иностранную военную интервенцию с целью спасения страны.

По словам Гуайдо, парламент должен быть готов применить этот шаг, «когда придет время».