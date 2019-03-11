Если билет на верхнюю полку, можно ли всю дорогу сидеть на нижней? 11.03.2019, 13:43

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Памятка для пассажиров БелЖД.

Что делать, если соседи по купе курят и выпивают, а музыка в вагоне не дает уснуть? Tut.by собрал ответы на самые популярные вопросы белорусских пассажиров.

Можно ли курить в поезде?

В белорусских поездах запрещено курение. Если пассажир хочет покурить, он должен выйти из поезда и пройти к специально оборудованному месту. Иначе курильщика могут оштрафовать (штраф — до 4 базовых величин). Но есть исключение — поезда дальнего следования: например, Брест — Москва или Минск — Киев. Тогда на территории Беларуси пассажирам разрешают курить, но только до границы — на территории России и Украины курение запрещено уже их законом. Исключение действует до 27 июля 2019 года, когда вступают в силу новые правила — курить запретят вообще во всех белорусских поездах, электронных сигарет это тоже касается.

За подушку и матрац нужно платить?

Если вы едете в плацкартном или купейном вагоне, то, по правилам Белорусской железной дороги, матрац и подушку можно брать, только если вы оплатили постельное белье. Если не оплатили, проводник вполне законно может потребовать, чтобы вы вернули постельные принадлежности на полку.

Вода тоже платная?

Горячая вода в начале вагона всегда бесплатная, но только в свою кружку. Если своей посуды нет, придется заплатить проводнику за одноразовый стаканчик.

Можно ли в поезде зарядить телефон?

В Беларуси достаточно много поездов, где недоступны розетки 220V. Поэтому пока пассажирам предлагают платную услугу — воспользоваться съемным зарядным устройством PowerBank, стоит зарядка в среднем 1,5 рубля.

Мне не нравится мое место. Можно его поменять?

Пассажир должен ехать на месте, указанном в билете. Поменяться можно с согласия другого пассажира, но обязательно предупредить проводника.

Если у меня верхнее место, могу ли я всю дорогу сидеть на нижней полке?

Согласно правилам БелЖД, сидеть на нижней полке можно, но только до 21.00. После этого вы должны подняться на свое верхнее место, спуститься вниз можно в 7 утра.

Соседи по купе выпивают. Что делать?

Распивать спиртные напитки в поезде запрещено, в том числе пиво, за это могут оштрафовать (штраф — до 8 базовых величин). Если ваш сосед достал бутылку, вы можете пожаловаться проводнику. Нарушителя попросят соблюдать правила или высадят из вагона.

Мне не нравится музыка в поезде. Можно ее выключить?

В некоторых вагонах выключить музыку вы можете прямо в своем купе: сверху есть датчик с уровнем громкости. Если музыка доносится из соседнего купе, обратитесь к проводнику и начальнику поезда, которые могут выключить музыку вообще для всего поезда.

Как организован проезд для людей с инвалидностью?

У БелЖД есть вагоны, оборудованные для людей с инвалидностью: с пандусом, широкими проездами, поручнями в санузлах. Прежде чем взять билет, нужно позвонить по номеру 105 (бесплатно и круглосуточно) или направить запрос по почте brail@rw.by и сообщить, что нужен специальный вагон. Кстати, в ближайшее время Белорусская железная дорога закупит еще восемь вагонов, оборудованных для людей с инвалидностью.

Отменят ли комиссию за электронные билеты?

Сейчас купить билет в интернете дороже, чем в кассе. Разница небольшая — 13 копеек, но БелЖД в ближайшее время обещает отменить комиссию за оформление билетов онлайн.