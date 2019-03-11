Диетологи назвали лечебные свойства моркови 11.03.2019, 13:49

В моркови содержится большое количество полезных микроэлементов.

В ее состав входят кальций, калий, железо, йод, фосфор, марганец, магний, а также витамины E, В, D, С.

Эксперты отмечают, что по объему активных элементов морковь не уступает чесноку и зеленому перцу, пишет сайт ladyhealth.com.ua. При каких же недомоганиях помогает морковь?

Болезни органов зрения. По мнению специалистов, морковь должна присутствовать в ежедневном рационе людей, которые сталкиваются с такими проблемами, как повышенное глазное давление, конъюнктивиты, блефариты, близорукость. Морковь ощутимо помогает укрепить сетчатку глаза – этот эффект обеспечивается обилием каротина, который в организме преображается в витамин А.

Упадок сил. Благодаря употреблению моркови активизируется выведение из организма побочных веществ метаболических процессов и нормализуется обмен веществ. Это спасает от усталости, нервозности.

Запоры. Морковь стимулирует обмен углеводов в организме и помогает улучшить пищеварение. Ее нужно есть при геморрое и запорах.

Воспаления в полости рта. Морковь обладает ранозаживляющим эффектом. По словам экспертов, употреблять морковь и морковный сок полезно при воспалениях в ротовой полости стоматитах, катаре верхних дыхательных путей.

Гипертензия. Морковь помогает понижать уровень артериального давления – этому способствует высокий уровень калия в ней. Этот минерал расслабляет сосуды и артерии, усиливает циркуляцию кровотока. Кроме того, регулярное употребление моркови эффективно уменьшает содержание холестерина.

Инсульт. Морковь и свекла считаются универсальным составом, помогающим справляться с последствиями апоплексического удара.

Нарушения функции почек. Морковный сок обладает целебными свойствами при дисфункциях почек. Его употребление способствует выведению песка и небольших камней при почечно-каменной болезни.