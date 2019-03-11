Выборы президента Украины: у Порошенко, Тимошенко и Гриценко равные шансы выйти во второй тур 11.03.2019, 13:56

Анализ результатов всеукраинского опроса.

Вместе с шоуменом Владимиром Зеленским у Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко фактически равные шансы пройти во второй тур выборов президента Украины.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Центром исследований и коммуникаций Active Group, сообщает obozrevatel.com.

Так, 32,9% опрошенных назвали фаворитом предвыборной гонки Владимира Зеленского (среди тех, кто точно будет голосовать и определился с кандидатом).

Ближайшие конкуренты начинающего политика — действующий президент Петр Порошенко (17,5%), лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (15,1%) и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (12,0%), рейтинг которого стремительно вырос.

Владимир Зеленский

Петр Порошенко

Юлия Тимошенко

Анатолий Гриценко

При этом социологи уточняют, что рейтинг последнего кандидата вырастет еще — опрос начался до решения троих политиков снять свои кандидатуры в пользу Гриценко:

1 марта мэр Львова Андрей Садовый заявил, что снял свою кандидатуру на пост президента в пользу лидера партии "Гражданская позиция";

в этот же день об аналогичном решении объявил кандидат Дмитрий Гнап;

7 марта кандидатуру на выборах в поддержку экс-министра обороны снял глава партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов.

Что касается второго тура, то в анкете тестировались возможности выхода туда четырех кандидатов: Зеленского, Порошенко, Тимошенко, Гриценко и Бойко.

Выяснилось, что Владимир Зеленский выигрывает у всех предложенных кандидатов:

у Порошенко с результатом 44,1% против 23%;

у Тимошенко с результатом 44,1 против 19,6%;

у Гриценко с результатом 39,5% против 26,3%;

у Бойко с результатом 45% против 10,3%.

Отметим, что исследование проводилось с 2 по 5 марта. Опрошено 2,5 тысяч респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность исследования не превышает 2%.