Выборы президента Украины: у Порошенко, Тимошенко и Гриценко равные шансы выйти во второй тур
- 11.03.2019, 13:56
Анализ результатов всеукраинского опроса.
Вместе с шоуменом Владимиром Зеленским у Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко фактически равные шансы пройти во второй тур выборов президента Украины.
Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Центром исследований и коммуникаций Active Group, сообщает obozrevatel.com.
Так, 32,9% опрошенных назвали фаворитом предвыборной гонки Владимира Зеленского (среди тех, кто точно будет голосовать и определился с кандидатом).
Ближайшие конкуренты начинающего политика — действующий президент Петр Порошенко (17,5%), лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (15,1%) и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (12,0%), рейтинг которого стремительно вырос.
При этом социологи уточняют, что рейтинг последнего кандидата вырастет еще — опрос начался до решения троих политиков снять свои кандидатуры в пользу Гриценко:
1 марта мэр Львова Андрей Садовый заявил, что снял свою кандидатуру на пост президента в пользу лидера партии "Гражданская позиция";
в этот же день об аналогичном решении объявил кандидат Дмитрий Гнап;
7 марта кандидатуру на выборах в поддержку экс-министра обороны снял глава партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов.
Что касается второго тура, то в анкете тестировались возможности выхода туда четырех кандидатов: Зеленского, Порошенко, Тимошенко, Гриценко и Бойко.
Выяснилось, что Владимир Зеленский выигрывает у всех предложенных кандидатов:
у Порошенко с результатом 44,1% против 23%;
у Тимошенко с результатом 44,1 против 19,6%;
у Гриценко с результатом 39,5% против 26,3%;
у Бойко с результатом 45% против 10,3%.
Отметим, что исследование проводилось с 2 по 5 марта. Опрошено 2,5 тысяч респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность исследования не превышает 2%.